"트럼프 개입 가능성" FIFA 충격적 뒷배경…美발로건 징계 유예 조치 논란

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[스포츠조선 박상경 기자] 국제축구연맹(FIFA)이 2026 북중미월드컵 32강전에서 퇴장 당했던 플로리안 발로건(미국)의 퇴장 징계 조치를 철회하기로 한 배경에 논란이 일고 있다.

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FIFA는 6일(한국시각) '징계 규정 제27조에 의거해 발로건의 1경기 출전 정지 징계 조치를 1년 간 유예한다'고 발표했다. 발로건은 보스니아-헤르체고비나와의 32강전에서 레드카드를 받아 퇴장 조치됐다. 레드카드를 받은 선수는 자동으로 1경기 출전 정지 징계가 부과되며, 조사를 통해 추가 징계 여부가 결정된다. 별도의 항소 절차는 없다.

FIFA가 밝힌 규정 27조는 징계위원회가 해당 선수 징계 처분의 일부 또는 전체 집행을 유예할 수 있도록 하는 규정이다. FIFA는 이번 결정 이유에 대해서는 설명하지 않았다.

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FIFA가 월드컵 본선 토너먼트에서 해당 규정을 적용한 건 이번이 처음이다. 앞서 유럽 예선 기간 퇴장을 당했던 크리스티아누 호날두(포르투갈)가 해당 규정 적용을 받아 본선 조별리그에 나서고 있다.

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문제는 FIFA가 발로건의 징계 유예를 결정한 이유를 밝히지 않고 있다는 것. 이에 대해 AFP, 로이터, 뉴욕타임스 등은 '도널드 트럼프 미국 대통령이 잔니 인판티노 FIFA회장에게 전화를 걸어 발로건의 출전 정지 징계를 재검토해달라고 요청했다'는 의혹을 제기했다. 발로건의 징계 유예에 트럼프 대통령이 직접 관여했다는 것. '정치권의 간섭 규제'를 강조해 온 FIFA의 기존 입장과 정면 배치되는 상황인 것이다. 트럼프 대통령은 FIFA 발표 후 자신의 SNS인 트루스소셜을 통해 '옳은 일을 행하고 큰 불의를 바로잡아준 FIFA에 감사하다'는 메시지를 남겼다.

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영국 BBC는 '카타르의 아심 마디보는 조별리그 첫 경기에서 이스마엘 코네(캐나다)의 다리 골절상을 유도해 퇴장 당한 뒤 징계 위원회로부터 5경기 출전 금지 추가 징계를 받았다'며 '이번 결정은 FIFA가 상황에 맞춰 결정을 내린다는 의심을 초래할 수밖에 없다'고 지적했다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com