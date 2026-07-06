"북중미월드컵 열기속 역대급 경품 쏜다" 스포츠토토, 승부예측, 공익광고 영상 이벤트 등 19일까지!

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜(대표이사 김대욱)가 월드컵을 맞아 '2026 북중미 축구대회 이벤트'를 오는 7월 19일(일)까지 진행한다.

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48개국이 참가한 '2026 FIFA 북중미 월드컵'은 조별리그와 32강전을 마치고 현재 16강 토너먼트가 진행 중이다. 패한 팀이 곧바로 탈락하는 단판 승부를 통해 8강 진출팀이 차례로 가려지면서 스포츠팬들의 관심도 높아지고 있다.

이번 행사는 데일리 승부예측 이벤트 공익광고 영상 이벤트 베트맨 신규회원 가입 이벤트 미적중 투표권 등록 이벤트 등 4개 프로그램으로 구성됐다.

더불어 데일리 승부예측 연속 참여와 SNS 공유 등 연계 이벤트도 함께 운영된다.

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데일리 승부예측 이벤트는 대회 주요 경기의 결과를 예상하는 방식으로, 일자별 대상 경기에 1인 1회 참여할 수 있다. 3일, 5일, 7일 연속 참여한 고객은 별도의 경품 추첨에 자동 응모되며, 아이패드 에어 11 M4(1명), 신라호텔 더 파크뷰 디너 2인 식사권(1명), SK상품권 10만원권(5명), 올리브영 모바일상품권 5만원권(10명) 등이 지급될 예정이다.

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미적중 투표권 등록 이벤트는 행사 기간 구매한 미적중 투표권 번호를 이벤트 페이지에 등록하는 방식으로 진행된다. 추첨을 통해 LG 코드제로 A9S 무선청소기(1명), 신라호텔 1박 디럭스 패키지(1명), 갤럭시 워치 8(2명), SK상품권 5만원권(10명) 등을 증정한다.

이와 함께 매주 150명씩 총 900명에게 1만원 프리쿠폰을 지급하는 추첨도 진행된다. 매주 월요일 추첨 후, 당첨자에게는 수요일에 쿠폰을 발송할 예정이다.

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공익광고 영상 이벤트는 스포츠토토의 건전한 이용 문화를 주제로 한 영상을 끝까지 시청한 뒤 참여 정보를 입력하면 응모할 수 있다. 이벤트 페이지를 카카오톡, 페이스북, 인스타그램 등 개인 SNS에 공유하고 인증 화면을 등록하는 SNS 공유 이벤트도 함께 운영된다.

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공익광고 영상 시청 및 SNS 공유 이벤트 참여자에게는 추첨을 통해 LG 스탠바이미2(1명), 갤럭시 버즈 프로4(2명), 신라스테이 호텔 1박 패키지(2명), SK상품권 10만원권(5명), 올리브영 3만원권(20명) 등을 증정한다.

베트맨 신규회원 가입 이벤트는 지난 5월 26일(화)부터 오는 7월 19일(일)까지 진행된다. 스포츠토토 공식 인터넷 발매사이트 베트맨에 신규 가입한 회원에게 벳머니 5000원을 즉시 지급한다.주요 경품은 LG 스탠바이미2(1명), 갤럭시 워치 8(1명), 신라호텔 더 파크뷰 디너 2인 식사권(2명), 네이버페이 포인트 5만원권(10명) 등으로 구성됐다.

한국스포츠레저 관계자는 "월드컵을 맞아 스포츠팬들이 대회의 열기를 함께 즐길 수 있도록 다양한 이벤트를 마련했다"며 "각 이벤트의 참여 방법과 일정을 확인한 뒤 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

한편, '2026 북중미 축구대회' 각 이벤트의 당첨자 발표 일정과 경품 지급 방

식 등 자세한 내용은 베트맨 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.