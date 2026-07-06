"누가 독재자래!" 킬리안 음바페 향한 비난 폭발…디디에 데샹 감독 작심 발언 터졌다 "실제 모습과 다르다"

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[스포츠조선 김가을 기자]디디에 데샹 프랑스 월드컵대표팀 감독이 킬리안 음바페를 향한 비난에 분노했다.

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스포츠 전문 매체 '비인스포츠'는 5일(이하 한국시각) '음바페가 레알 마드리드(스페인)와 프랑스 대표팀에서 지나치게 큰 영향력을 행사한다는 비판이 제기되고 있다. 데샹 감독은 이에 반박했다'고 보도했다.

프랑스는 5일 오전 6시 미국의 필라델피아 스타디움에서 열린 파라과이와의 2026년 북중미월드컵 16강전에서 1대0으로 승리했다. 프랑스는 10일 오전 5시 미국의 보스턴 스타디움에서 모로코와 8강에서 격돌한다.

승리의 중심엔 음바페가 있었다. 이날 선발로 나선 음바페는 후반 25분 페널티킥 득점으로 이날의 선제골이자 결승골을 꽂아 넣었다. 대회 7호 골을 넣은 음바페는 리오넬 메시(아르헨티나)와 득점왕 공동 선두로 나섰다. 월드컵 통산 득점도 19골로 늘리며 이 부문 1위인 메시(20골)를 한 골 차로 추격했다. 또한, 음바페는 자신이 보유한 월드컵 토너먼트 최다 득점 기록을 '11'로 늘렸다. 프랑스는 음바페의 득점으로 브라질, 독일, 아르헨티나에 이어 4번째로 월드컵 통산 득점 150골 고지를 밟았다.

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'비인스포츠'는 '음바페는 메시의 기록에 단 1골 차로 다가섰다. 그럼에도 여전히 음바페를 향한 비판적인 시각이 존재한다. 많은 사람은 그가 레알 마드리드와 프랑스 대표팀에서 지나치게 많은 영향력을 행사한다고 지적한다. 데샹 감독은 전혀 다르다고 반박했다'고 전했다.

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데샹 감독은 "음바페는 마치 독재자처럼 보지만 실제로는 정반대다. 그의 공개적인 이미지는 실제 모습과 전혀 다르다. 음바페는 항상 성숙한 모습이며 팀 전체가 그를 따른다. 나는 음바페가 주장이라는 사실이 정말 기쁘다. 그는 경기장 안팎에서 말할 때마다 팀 전체를 대표한다"고 작심발언했다.

한편, 프랑스는 2014년 대회를 시작으로 4회 연속 월드컵 8강 진출에 성공했다. 프랑스는 이제 3회 연속 월드컵 결승 진출에 도전한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com