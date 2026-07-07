[공식입장] 월드컵 역사상 최악의 논란, 인판티노 ‘트럼프 강압 없었다’ 주장 “FIFA는 독립 기관”

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[스포츠조선 김대식 기자]국제축구연맹(FIFA)의 수장 잔니 인판티노의 해명은 논란을 더 키우고 있다.

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FIFA는 6일(이하 한국시각) 공식 채널을 통해 지난 2일 보스니아와의 2026년 북중미월드컵 32강전(2대0 승)에서 상대 선수 발목을 밟는 행위로 퇴장을 당한 폴라린 발로건의 1경기 출장정지 징계를 1년간 유예한다고 발표했다. 이에 따라 발로건은 7일 오전 9시 미국 시애틀 스타디움에서 열리는 벨기에와의 16강전에 출전할 수 있는 자격을 얻었다.

충격적인 결정이었다. 개최국이자 세계 최강국인 미국의 월드컵 성공을 위해서 FIFA가 밀어주고 있다는 논란을 자초한 결정이었다. 공정성이 제일 중요한 승부의 세계에서 대회 주관을 맡은 FIFA가 공정성을 해치는 선택을 해버렸다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 인판티노 회장을 통해 FIFA를 압박했다는 보도가 쏟아져 나왔다.

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트럼프 대통령은 자신이 직접 전화를 걸었다는 사실까지 인정했다. 그는 "그건 파울이 아니었다. 중대한 위반 조차 아니었다"며 "전속력으로 달리던 두 선수가 우연히 서로 부딪친 것일 뿐"이라고 말했다. 독립 기관인 FIFA가 트럼프 대통령의 압박 때문에 미국을 밀어줬다는 의혹이 더욱 커지는 답변이었다.

인판티노 회장은 논란이 심각해지자 곧바로 해명에 나섰다. 그는 FIFA 미디어 채널을 통해"FIFA의 사법기구는 독립적이다. 이들은 자율적으로 운영되며, FIFA 징계규정을 적용하고, 관련 규정과 사건의 구체적인 사실관계에 따라 판단을 내린다. 이러한 독립성은 축구의 신뢰성과 공정성을 유지하는 데 필수적인 요소이며, 언제나 존중되어야 한다"며 트럼프 대통령의 요청이 발로건의 퇴장 징계를 유예하는데 전혀 영향을 끼치지 못했다고 주장했다.

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이어 "저는 월드컵과 관련된 사안에 대해 미국 대통령과 정기적으로 의견을 나누고 있다. 이번 사안과 관련해서도 트럼프 대통령으로부터 전화를 받았다. 이는 세계 각국의 국가원수, 정부 관계자, 축구계 인사, 기업 관계자들로부터 다양한 문제에 대해 연락을 받는 것과 같은 맥락"이라며 트럼프 대통령과 연락을 주고받지만 트럼프 대통령만 특별하게 대하지 않고 있다고 주장했다.

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또한 "당시 저는 FIFA의 독립적인 사법기구에서 해당 사건에 대한 법적 절차가 진행 중이며, 적절한 시기에 권한 있는 기구가 결정을 내릴 것이라고 설명했다. 이것이 FIFA 시스템이 작동하는 방식이며, 저는 앞으로도 이 원칙을 반드시 지켜나갈 것"이라며 앞으로도 누구도 FIFA의 결정에 영향력을 행사하지 않도록 만들겠다고 주장했다.

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마지막으로 그는 "제가 항상 하는 일은 그러한 결정과 그것을 내리는 기구의 독립성을 존중하는 것이다. 개인적으로 그 결정이 마음에 들든 그렇지 않든 그것은 중요하지 않다. 독립적인 기관과 법치주의를 존중하는 것이야말로 FIFA 대회의 공정성과 FIFA의 신뢰성을 언제나 지켜주는 기반"이라고 덧붙였다.

이러한 해명에도 불구하고, 여전히 논란은 현재 진행형이다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com