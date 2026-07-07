[월드컵 리뷰]"이번이 마지막" 호날두 이렇게 초라한 퇴장이라니, 월드컵 라스트댄스 끝났다...포르투갈, 16강 스페인전 0-1 패배

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[스포츠조선 이현석 기자]크리스티아누 호날두가 마지막 월드컵을 16강에서 퇴장하며 마무리했다.

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포르투갈은 7일 오전 4시(한국시각) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 스페인과의 2026년 북중미월드컵 16강전에서 0대1로 패배했다.

포르투갈은 이번 패배로 월드컵 여정이 16강에서 마무리됐다. 반면 스페인은 8강에 오르며 미국과 벨기에의 16강전 승자와 8강에서 만나게 됐다.

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크리스티아누 호날두와 라민 야말의 격돌이었다. 호날두는 이번 대회가 마지막 월드컵이었다. 개인 통산 6번째 월드컵, 그간의 설움을 지워낼 마지막 기회다. 2006년 처음 월드컵에 나섰다. 첫 기억이 가장 아름다웠다. 2006년 독일 대회 4위, 이후 포르투갈은 4강 문턱조차 닿지 못했다. 호날두는 경기를 앞두고 공식 기자회견에서 "마지막 월드컵인 만큼 최대한 즐기려고 노력 중이다. 하루하루를 즐기려고 한다"고 했다.

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대항마는 라민 야말이었다. 2007년생 유망주인 야말은 첫 월드컵에서 곧바로 정상을 노렸다. 조별리그 1차전 카보베르데와의 경기 후 3경기 연속 선발로 나서서 존재감을 발휘했다. 사우디아라비아를 상대로 월드컵 첫 골도 신고했다. 32강 오스트리아전 3대0 대승 과정에서도 활약하며 경기 감각이 100%에 가까워지고 있었다.

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양 팀은 최정예로 나섰다. 포르투갈은 4-2-3-1 포메이션으로 나섰다. 최전방에 호날두, 2선은 브루노 페르난데스, 주앙 펠릭스, 페드로 네투가 자리했다. 3선은 비티냐, 주앙 네베스가 호흡을 맞췄다. 수비진은 주앙 칸셀루, 후벵 디아스, 헤나투 베이가, 누노 멘데스가 자리했다. 골문은 디오구 코스타가 지켰다.

스페인도 밀리지 않는 전력이었다. 4-2-3-1 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 미켈 오야르사발, 2선은 알렉스 비에나, 다니 올모, 라민 야말이 나섰다. 페드리 로드리가 3선을 구축했다. 마르크 쿠쿠렐라, 에메릭크 라포르테, 파우 쿠바르시, 페드로 포로가 수비진을 지켰다. 골키퍼 장갑은 우나이 시몬이 꼈다.

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좀처럼 득점이 터지지 않는 양상이었다. 전반 8분 오야르사발이 패스를 받아 박스 안으로 침투해 시도한 슈팅은 골대를 약간 벗어났다. 호날두의 첫 슈팅도 마찬가지였다. 전반 12분 박스 안에서 호날두가 시도한 슈팅은 골키퍼에 잡히고 말았다. 스페인도 전반 16분 야말의 슈팅이 선방에 막히며 아쉬움을 삼켰다. 코스타의 집중력이 돋보였다. 이어진 바에나의 슈팅 또한 코스타를 넘지 못했다.

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스페인이 공격을 주도했다. 후반 23분 페드로 포로의 중거리 슛은 골대를 크게 벗어났다. 후반 31분 올모의 슈팅도 골문으로 향하지는 못했다. 포르투갈은 후반 37분 문전에서 호날두의 슈팅이 막힌 것에 고개를 숙였다. 전반 41분 코너킥 상황에서 박스 정면 멘데스가 시도한 강력한 중거리 슛은 골대를 강타하고 말았다. 전반은 0-0으로 마무리했다.

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후반도 먼저 공격을 시도한 쪽은 포르투갈이었다. 후반 14분 호날두가 크로스에 이어 시도한 발리슛이 골대 옆으로 향했다. 스페인도 응수했다. 후반 20분 바에나가 박스 앞에서 공을 잡아 감각적으로 시도한 터닝슛은 골키퍼 정면으로 향했다. 후반 28분 야말이 페널티박스 우측에서 시도한 프리킥은 골문 상단을 노린 것도 매서웠나, 아쉽게도 막히고 말았다.

팽팽하던 '0'의 흐름은 후반 추가시간이 되어서야 깨졌다. 후반 추가시간 1분 후방에서 순식간에 이어진 패스, 페란 토레스가 수비 사이로 빠져드는 미켈 메리노에게 공을 전달했다. 메리노는 가볍게 왼쪽 구석을 찌르며 선제골을 터트렸다.

결국 경기는 스페인의 1대0 승리로 마무리됐다.

호날두는 경기가 끝난 후 관중석을 바라보며 초첨 없는 눈동자를 보였다. 마지막 월드컵을 선언한 선수의 아쉬운 마무리였다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com