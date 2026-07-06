고두심, '폐암 투병' 故 정애란 회상 "담배 때문에 망해..수술 후 냄새도 싫어해"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 고두심이 '전원일기'에서 호흡을 맞춘 故 정애란과의 일화를 공개했다.

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6일 방송된 tvN STORY '영자와 세리의 남겨서 뭐하게'(이하 '남겨서 뭐하게')에는 국민 드라마 '전원일기'에서 동고동락했던 세 며느리 고두심, 박순천, 조하나가 출연했다.

이날 고두심은 극 중에서 시어머니로 나왔던 김혜자에 대해 "그냥 배우 김혜자로 끝이다. 정말 배우답다. 배우처럼 평생을 사신 분"이라며 깊은 존경을 드러냈다. 이어 "다른 배우들은 자신의 모습이 보이는데 김혜자는 배우 김혜자였다. 배우로서 가는 길 외에는 아무것도 할 줄도 모른다"며 치켜세웠다.

그러면서 "내가 김혜자한테 '언니는 왜 이렇게 (후배들이) 언니 옆에 가려고 하면 마음의 문을 열었다가 닫냐'고 했더니 '내가 그래?'라고 하더라"며 "다른 사람들은 잘 엉기지 못하는데 나는 다 엉긴다. 나는 '전원일기'에서 넘사벽"이라며 웃었다.

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또 고두심은 극 중 시할머니 역을 맡았던 故 정애란과의 추억도 떠올렸다. 그는 폐암으로 고생했던 정애란에 대해 "담배 때문에 망했다. 폐를 (수술 후) 도려냈다"며 "어느 날 대기실에 누가 지나가는데 담배 냄새가 나니까 '아후~ 담배 냄새'라고 하시길래 내가 '피우던 것들이 더 난리'라고 했다. 그러니까 선생님이 놀라서 '뭐라고?'하시더라. 그래서 내가 '맞지 않냐'고 했었다"고 회상했다. 이를 들은 박순천은 "(故 정애란) 선생님이 박장대소하셨을 거다"라며 웃었다.

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이어 고두심은 "또 선생님이 분장실 말고 대기실에서 환복하시길래 '남자들 온다'고 했더니 '에휴, 오면 어떠니. 너도 내 나이 돼봐라'라고 하시더라. 그 정도로 친한 사이였다"고 말했다. 이에 박순천 역시 "(고두심을) 진짜 예뻐했다"고 거들었다.