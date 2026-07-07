"상의 탈의한 근육질의 남자, 공주님을 껴안다니!" 모두를 놀라게 한 홀란, 옷 벗은 채 깜짝 축하..."국민 모두가 이 순간 만끽해야"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]엘링 홀란이 8강행 기쁨을 한껏 누렸다.

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노르웨이는 6일(한국시각) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 브라질과의 2026년 북중미월드컵 16강전에서 2대1로 승리했다. 노르웨이는 28년 만에 돌아온 월드컵 무대에서 8강 진출까지 성공했다.

홀란이 역시 중심이었다. 후반 단 한번의 찬스를 놓치지 않았다. 후반 34분 왼쪽에서 시엘데루프가 수비를 제친 후 오른발 크로스를 올렸다. 홀란이 마갈량이스 뒤에서 움직이며 껑충 뛰어올랐다. 머리로 찍어눌렀고, 이 볼은 알리송이 막지 못했다. 홀란의 득점은 이어졌다. 후반 45분 시엘데루프가 왼쪽에서 내준 패스를 받아, 아크 정면에서 강력한 왼발 슈팅을 시도했다. 알리송의 손을 넘어 그대로 오른쪽 골망을 흔들었다.

로이터연합뉴스

홀란은 경기 후 인터뷰에서 "노르웨이를 월드컵에 진출시키는 것은 꿈꿔왔지만, 브라질을 이길 것이라고는 상상도 못했다. 꿈인지 생시인지 헷갈린다"고 밝혔다.

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큰 축하도 받았다. 미국 뉴욕포스트는 '노르웨이의 차기 여왕인 잉리드 알렉산드라와 그의 남동생 스베레 마그누스는 라커룸을 찾아 선수 한 명 한 명에게 축하를 전했다'고 전했다. 홀란은 라커룸에서 상의를 탈의한 상태에서 알렉산드라 공주와 포옹하며 큰 화제를 모았다. 팬들은 "상의 탈의한 괴물이 공주님을 안았다", "진정한 의미의 축하"라고 뜨거운 반응을 보였다.

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홀란은 이번 승리에 대해 팬들이 충분히 기쁨을 누렸으면 한다는 마음도 숨기지 않았다. 그는 "나도 그 거리 한복판에 있었으면 좋겠고, 함께 축제를 즐기고 싶다. 모두가 마음껏 즐겨야 하고, 노르웨이 국민 모두가 이 순간을 만끽해야 한다"며 "노르웨이 역사상 가장 놀라운 날 가운데 하나다. 이런 순간은 그냥 즐겨야 하며, 정말 믿기 어려울 정도로 특별한 날이다"고 했다.

한편 홀란의 8강 상대는 해리 케인의 잉글랜드다. 두 팀은 최고의 스트라이커를 갖춘 만큼 8강에서 어떤 맞대결을 보여줄지도 관심을 모을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com