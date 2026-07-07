포체티노 극대노! 생수 박스 걷어차며 '아메리칸드림' 종료…"그의 발차기가 미국인 심정 대변" 홈에서 초라한 성적 '비난 일색'

생수 상자를 걷어차는 마우리시오 포체티노 미국 대표팀 감독. 사진=골라조아메리카

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[스포츠조선 강우진 기자]마우리시오 포체티노 감독이 벨기에와의 16강전에서 분노를 조절하지 못했다. 벤치 앞에 놓여 있는 생수 상자를 걷어차는 등 격양된 모습이었다. 포체티노가 이끄는 미국 대표팀은 벨기에에 패배하면서 8강 진출에 실패했다.

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영국 '토크스포츠'는 7일(한국시각) '2026 북중미 월드컵 16강전에서 미국과 벨기에가 맞붙은 가운데, 포체티노 미국 대표팀 감독의 인내심은 경기 초반부터 한계에 다다랐다'고 보도했다.

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개최국인 미국은 벨기에를 상대로 최악의 출발을 보였다. 미국은 전반전을 1-2로 뒤진 채 마쳤고, 유효 슈팅은 단 한 차례에 그쳤다. 반면 벨기에는 경기 내용을 완전히 지배하며 수준 높은 경기력을 선보였다. 미국은 0-1로 뒤지던 전반 31분 동점골을 터뜨렸지만, 2분도 안 된 시점에서 재실점하며 다시 끌려갔다. 벤치에서 이를 지켜보던 포체티노 감독은 허술한 수비를 보며 분노를 감추지 못했다. 중계 카메라는 곧바로 포체티노 감독을 비췄고, 그는 생수가 든 상자를 있는 힘껏 걷어찼다.

AP연합뉴스

미국은 후반전에도 벨기에를 추격하지 못했다. 오히려 2골을 내주면서 1-4로 완패를 당했다.

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포체티노의 분노는 미국 팬들의 심정을 대변했다. 포체티노 감독의 격한 반응은 경기를 지켜보던 팬들의 큰 관심을 끌었다.

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한 팬은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "포체티노의 저 발차기 하나가 미국 국민 모두의 심정을 대변했다"고 말했다. 또다른 팬은 "저럴 만하다. 이번 대회 내내 수비는 정말 최악이었다"고 전했다.

로이터연합뉴스

이 밖에도 "이번 월드컵에서 본 수비 가운데 최악이다. 당장 정신 차려야 한다", "우리 수비는 정말 형편없다. 경기 내내 끔찍했다", "우리는 상대보다 더 뛰지 못했고, 더 싸우지도 못했다" 등 미국 대표팀에 대한 비판이 잇달았다.

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공동 개최국인 미국의 '아메리칸드림'은 막을 내렸다. 홈에서 열린 월드컵이라 미국 내에서도 큰 기대를 모은 대회였다. 포체티노 감독까지 영입하면서 미국이 축구에서도 일을 내겠다는 각오를 보였다. 그러나 이들의 꿈은 벨기에 앞에 맥없이 무너졌다. 찝찝한 결과를 끌어안은 포체티노 감독이 대표팀을 떠나 클럽팀으로 이동할지 관심이 집중된다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com