"대한민국은 인판티노 회장을 지지합니다" 美 레드카드 면죄부 논란에도 이미 111표 확보한 '축구계 트럼프'…내년 4선 당선 '확정적'

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 잔니 인판티노 국제축구연맹 회장. AP연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]이쯤되면 무소불위의 권력자다. 논란이 증폭될수록 도리어 입지가 굳건해지는 형국이다. 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장의 4선이 사실상 확정적이라고 보는 시각이 존재한다.

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인판티노 회장은 2026년 북중미월드컵 16강 미국-벨기에전을 앞둔 6일(이하 한국시각), 미국 공격수 플로린 발로건(AS모나코)의 퇴장에 의한 출전정지 징계를 취소하는 전례없는 결정을 내렸다. 월드컵 규정상 퇴장에 대한 항소가 허용하지 않음에도 보스니아와의 32강전에서 상대 발목을 밟아 퇴장한 발로건은 징계가 1년간 유예돼 벨기에전에 선발출전할 수 있었다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 인판티노 회장에게 전화를 걸었느냐는 질문에 "내가 그렇게 하도록 지시했다"라고 당당하게 말했다. 퇴장을 당한 선수가 한 경기 출장정지를 받는 것이 부당하다고 느껴 "재검토를 요청했을 뿐"이라고 설명했다. FIFA가 정치적 중립 의무를 위반했다는 목소리가 적지 않다.

로이터연합뉴스

영국공영방송 'BBC'는 '이번 결정은 공동 개최국인 미국, 특히 인판티노 회장이 친구라고 부르는 트럼프 대통령에게 유리하게 작용했다'며 '징계 유예는 마치 대통령의 사면처럼 느껴진다'라고 보도했다. 위르겐 클롭 전 리버풀 감독은 "축구는 우리 모두의 스포츠이지, 그들만의 스포츠가 아니"라며 "만약 트럼프와 인판티노가 직접 이 문제를 해결했다면, 이는 말도 안 되는 일이며, 모든 것에 의문을 제기하게 만든다"라고 비판했다.

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2016년 FIFA 회장직에 올라 3선에 성공한 인판티노 회장은 이번 논란을 앞두고도 트럼프 대통령에게 FIFA 평화상을 수상하고, 클럽월드컵을 확대해 돈벌이 잔치로 만든 점, 2034년 월드컵 개최지 선정 및 이번 월드컵 티켓값 뻥튀기 논란 등으로 지탄을 받고 있다. 특히 유럽축구연맹(UEFA)의 알렉산더 체페린 회장은 수년째 인판티노 회장과 날을 세우고 있다. 지난해 5월 FIFA 총회 휴식 시간에 회의장을 퇴장하는 시위를 벌였을 정도다.

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이 정도면 인판티노 회장의 입지가 위태로워져야 하지만, 오히려 그 반대라고 'BBC'는 전했다. 'BBC'는 "인판티노 회장의 FIFA 포워드 프로그램은 전 세계 축구 프로젝트에 자금을 지원해왔으며, 월드컵 출전팀 확대를 통해 새로운 기회를 창출했다. 이번 월드컵에는 참가국이 16개국 추가되었는데, 대부분이 전력이 약한 대륙 연맹 소속이다. 퀴라소, 요르단, 우즈베키스탄, 카보베르데처럼 이전엔 월드컵에 출전할 수 없었던 국가들에 꿈과 희망을 선물했다"라고 밝혔다.

AFP연합뉴스

이어 "축구 약소국이 축구를 발전시킬 수 있는 발판을 마련해줄 것이고, 이는 분명 전 세계 축구 발전에 긍정적인 영향을 미칠 것"이라고 전했다.

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'BBC'는 2027년 FIFA 회장 투표에서도 인판티노 회장이 무난하게 4선에 성공할 것으로 내다봤다. "FIFA에는 211개 회원국이 있다. 각 회원국은 회장 선출에 투표권을 행사한다. 당선되려면 106표 이상이 필요하다"며 "4월, 남미축구연맹 10개 회원국이 인판티노 회장을 지지한다고 발표했다. 3주 후, 아프리카축구연맹도 54개 회원국 전원이 만장일치로 지지했다. 아시아축구연맹의 47개 회원국도 지지를 선언했다. 이것만으로 111표를 확보했다. UEFA가 인판티노 회장에게 대적할 후보를 내세운다고 하더라도 이미 승부는 결정된 것이나 다름없다"라고 밝혔다. 인판티노 회장은 2019년과 2023년 투표없이 재선에 성공했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com