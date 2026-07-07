'역대 7번째 대기록' 완델손, 포항과 함께 쌓아 올렸다...'20득점 20도움' 달성

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[스포츠조선 이현석 기자]선발로 돌아온 완델손, 포항스틸러스 소속 대기록을 달성한 7번째 주인공이 됐다.

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완델손은 지난 4일 안양전에서 2득점 1도움을 기록하며 팀의 승리를 견인함과 동시에 본인의 새로운 기록을 만들었다. 후반 30분 이호재의 골을 도우며 포항 소속으로 통산 20득점 20도움(이하 20-20)을 달성한 것이다. 이날 맹활약으로 라운드 MVP에 선정된 완델손은 팀 승리와 개인 기록이라는 두 마리 토끼를 모두 잡았다.

완델손은 포항 구단 역사상 7번째로 20-20을 달성한 선수로 이름을 올렸다. 현재 포항을 이끄는 박태하 감독이 포항 소속 20-20을 4번째로 달성한 선수였다는 점도 눈길을 끈다. 2017년 입단한 완델손은 수비와 공격을 오가며 꾸준히 공격포인트를 생산했다. 포항 유니폼을 입고 7시즌 동안 활약한 그는 구단을 대표하는 외국인 선수로 자리매김하며 의미 있는 기록을 완성했다.

현재 K리그1 통산 40득점 29도움을 기록 중인 완델손은 도움 1개를 추가할 경우 30득점 30도움이라는 또 하나의 이정표를 눈앞에 두고 있다.

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완델손은 "포항에서 7번째 시즌을 보내며 구단 역사상 7번째 20-20을 달성하게 돼 더욱 뜻깊다. 오랜 시간 기회를 준 구단과 함께한 동료들에게 감사하다"며 "여기서 만족하지 않고 더 좋은 기록을 위해 계속 도전하겠다"고 소감을 전했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com