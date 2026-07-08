[대학축구]단국대→한남대→울산대 '16강전 직행'…태백산기 토너먼트 진출팀 확정

사진제공=한국대학축구연맹

사진제공=한국대학축구연맹

Advertisement

Advertisement

제62회 추계대학축구연맹전 태백산기 토너먼트 진출팀이 모두 가려졌다. 7일 열린 조별리그 최종전 결과 단국대, 가야대, 호원대, 아주대, 한남대, 숭실대, 초당대, 김천대, 광운대, 장안대, 경기대, 조선대, 인제대, 홍익대, 성균관대, 세경대, 울산대, 상지대, 동원대, 중원대가 토너먼트 진출권을 획득했다. 3위 와일드 카드의 주인공은 영남대와 동국대가 됐다.

Advertisement

9일 열리는 22강전에선 홍익대-상지대, 중원대-동국대, 조선대-세경대, 아주대-숭실대, 김천대-장안대, 가야대-영남대가 붙는다. 호원대, 광운대, 단국대, 한남대, 초당대, 인제대, 울산대, 성균관대, 경기대, 동원대는 11일 펼쳐지는 16강전으로 직행했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

◇제62회 추계대학축구연맹전 태백산기 조별리그 3차전(전적)

Advertisement

호원대 2-1 구미대

Advertisement

경기대 1-0 사이버한국외국어대

아주대 8-0 동강대

Advertisement

조선대 4-1 위덕대

Advertisement

가야대 9-0 목포과학대

숭실대 5-0 국제사이버대

홍익대 6-0 조선이공대

한남대 0-0 연성대

수원대 2-2 인제대

중원대 1-1 동원대

동국대 10-0 서울대

김천대 2-0 영남대

성균관대 3-2 대경대

초당대 4-1 전남과학대

세경대 1-0 순복음총회

광운대 6-0 장안대

상지대 4-2 제주한라대

경일대 3-1 경민대

울산대 3-1 대구과학대