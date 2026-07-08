음바페 결국 폭발! 자신에게 "침팬지+식민지" 들먹인 인종차별 정치인 비난…"증오와 인종차별 퍼뜨리도록 내버려두지 않을 것"

셀레스트 아마리야의 사진과 킬리안 음바페의 성명문. 사진=음바페 SNS.

킬리안 음바페. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]킬리안 음바페가 자신을 향한 파라과이 정치인의 인종차별적 발언을 비난했다.

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글로벌 매체 디애슬레틱은 7일(한국시각) '킬리안 음바페가 프랑스와 파라과이의 월드컵 16강전 이후 자신을 "식민지 카메룬인"이라고 표현한 파라과이 상원의원 셀레스트 아마리야를 향해 "비열하고 인종차별적인 인물"이라고 강하게 비난했다'고 보도했다.

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프랑스축구연맹(FFF)은 아마리야의 발언에 대한 법적 조치를 염두에 두고 검찰에 신고했다고 밝혔다. 다만 해당 법적 절차가 어느 국가에서 진행될지는 아직 명확하지 않다. 파라과이 외교부도 정부를 대표하는 성명을 내면서 아마리야의 발언을 비판했고, 정부의 공식 입장과는 무관하다고 선을 그었다.

프랑스는 지난 5일 열린 월드컵 16강전에서 파라과이를 상대로 치열한 승부 끝에 승리했다. 음바페는 페널티킥으로 득점하면서 프랑스를 8강으로 이끌었다.

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경기 후 파라과이의 상원의원인 아마리야는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 음바페를 향한 원색적인 비난을 쏟아냈다.

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그녀는 음바페를 "프랑스인인 척하는 식민지 카메룬인"이라고 지칭했다. 또한 "저 야만인은 글조차 제대로 배우지 못했다"며 "모유 대신 코코넛을 빨며 자랐고, 그가 들어본 가장 교육받은 생명체는 침팬지였다"고 말했다.

이에 대해 음바페도 SNS로 성명을 내며 반응했다.

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그는 "아마리야, 당신은 비열한 사람이며 지금의 직책을 맡을 자격이 없다"며 "당신은 이번 대회에서 열정과 명예를 보여준 파라과이를 대표하지 않는다"고 전했다. 음바페는 "당신의 경솔함과 노골적인 인종차별 때문에 전 세계는 이번 월드컵에서 파라과이 선수들이 보여준 역사적인 도전과 노력을 이미 잊어버렸다"며 "그 모든 것이 무능한 여성 한 명에게 가려지고 말았다"고 말했다.

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또 음바페는 "나는 당신 같은 사람들이 증오와 인종차별을 전 세계에 퍼뜨리도록 결코 내버려 두지 않을 것이다"고 강조했다.

FFF도 음바페의 성명을 지지했다. FFF는 "아마리야가 음바페를 겨냥해 내놓은 인종차별적 발언은 극도로 비열하며 절대 용납할 수 없다"며 "어느 곳에서든 반드시 법적 처벌을 받아야 한다"고 밝혔다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com