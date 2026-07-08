'홍명보호 진짜 해도 해도 너무 못했다' 대한민국 역대 최악의 월드컵...48개국 중 38위 '86위 뉴질랜드보다 낮아'

인사하는 홍명보 감독 (사포판[멕시코 할리스코주]=연합뉴스) 최재구 기자 = 2026 북중미 월드컵에서 32강 진출에 실패한 한국축구국가대표팀의 홍명보 감독이 28일(현지시간) 멕시코 사포판 치바스 바예 베르데에서 사퇴 기자회견을 마치고 인사하고 있다. 2026.6.29 jjaeck9@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]앞으로 이것보다 더 나쁜 성적이 나올 수 있을까.

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영국 디 애슬래틱은 7일(한국시각) 지금까지 진행된 2026년 북중미월드컵 경기 결과를 바탕으로 월드컵 파워랭킹을 재평가해 발표했다. 이미 탈락한 나라들도 파워랭킹에 포함된다.

한국은 무려 48개국 중 38위였다. 이는 대한민국의 월드컵에서 최종 순위인 34위보다도 낮은 순위였다. 디 애슬래틱은 '좋은 출발을 보이며 체코를 2대1로 꺾었지만, 이후 멕시코와 남아프리카공화국에 연달아 무득점 패배를 당했다. 이로써 승점 3점, 골득실 -1을 기록한 한국은 조 3위 팀 가운데 상위 성적을 거두지 못해 조별리그 탈락했다'고 언급했다.

이어 '이는 우루과이와 가나를 제치고 토너먼트에 진출했던 2022년 키타르 대회보다도 후퇴한 성적이었다. 주장 손흥민은 이번 대회에서 경기력에 큰 영향을 미치지 못했고, 결국 마지막 경기에서는 선발 명단에서도 제외됐다'며 38위라는 낮은 평가를 내린 이유를 설명했다.

홍명보 감독 사퇴 (사포판[멕시코 할리스코주]=연합뉴스) 최재구 기자 = 2026 북중미 월드컵에서 32강 진출에 실패한 한국축구국가대표팀의 홍명보 감독이 28일(현지시간) 멕시코 사포판 치바스 바예 베르데에서 기자회견을 하며 사퇴 의사를 밝히고 있다. 2026.6.29 jjaeck9@yna.co.kr(끝)

한국은 조별리그에서 4위로 탈락한 몇몇 나라보다도 낮게 평가를 받은 셈이다. 한국보다 더 낮은 성적을 기록한 2무1패의 사우디아라비아, 우루과이보다도 파워랭킹 순위가 낮았다. 심지어는 1무2패로 조별리그 성적이 처참했던 뉴질랜드보다도 하위권이었다. 똑같은 1승2패로 탈락한 튀르키예와 비교했을 때도 좋은 평가를 받지 못했다. 한국보다 훨씬 객관적인 전력이 떨어지는 콩고민주공화국, 보스니아 헤르체고비나. 남아공, 가나가 모두 더 높은 파워랭킹을 기록했다. 굴욕도 이런 굴욕이 따로 없다.

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그만큼 실망스러운 성적이었다는 걸 부인하기가 어렵다. A조는 네 나라의 전력에 큰 차이가 없었다는 까다로움이 있었지만 객관적인 전력을 뜯어보면 '꿀조'였다. 개최국 멕시코가 조 1위를 차지할 것이라는 예상이 많았지만 멕시코도 한국이 못 이길 나라는 전혀 아니었다. 대회 전 한국의 조별리그 탈락을 예측하는 이는 많지 않았다.

홍명보 감독 사퇴 (사포판[멕시코 할리스코주]=연합뉴스) 최재구 기자 = 2026 북중미 월드컵에서 32강 진출에 실패한 한국축구국가대표팀의 홍명보 감독이 28일(현지시간) 멕시코 사포판 치바스 바예 베르데에서 기자회견을 하며 사퇴 의사를 밝히고 있다. 2026.6.29 jjaeck9@yna.co.kr(끝)

그러나 한국은 체코전만 좋았을 뿐, 멕시코전에서는 치명적인 실수, 그리고 비기기만 했어도 됐던 남아공전에서는 월드컵 역사상 최악의 경기를 보였다. 박지성 해설위원은 경기를 중계하며 승리를 위해 준비했는지 의문이라고 해설했을 정도였다.

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되돌릴 수 없는 결과이기에 이제 다시는 이런 참사가 없도록 준비해야 하는 한국 축구다. 쉽지 않은 길이 예상된다. 한국 축구를 이끌어야 할 감독도, 수장도 없는 상태이기 때문이다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com