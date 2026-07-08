[월드컵 리뷰] '대충격 실화' 메시 대국민 역적될 뻔, 죽다 살아났다...'0-2→3-2 대역전' 아르헨티나, 이집트에 극장승 '8강 진출'

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[스포츠조선 김대식 기자]리오넬 메시의 발에서 아르헨티나가 웃고 울었다.

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아르헨티나는 8일(한국시각) 미국 조지아주 아탈란타 스타디움에서 열린 이집트와의 2026년 북중미월드컵 16강전에서 3대2로 극장 역전승을 거뒀다. 아르헨티나는 8강에 선착했다.

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이집트가 경기 초반 흐름을 가져가더니 선제골까지 터트렸다. 전반 15분 모하메드 살라부터 공격이 시작됐다. 살라의 패스를 받은 마르완 아티아가 문전으로 크로스를 올렸다. 야세르 이브라힘이 리산드로 마르티네스의 견제를 뚫고 헤더로 마무리했다.

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아르헨티나가 곧바로 추격할 기회를 잡았다. 전반 20분 아르헨티나의 공격, 엔조 페르난데스의 패스를 받은 니콜라스 탈리아피코가 페널티박스에서 넘어졌다. 주심은 고민도 하지 않고 페널티킥을 선언했다. 리오넬 메시가 키커로 준비했다. 하지만 메시의 페널티킥이 막히면서 계속 이집트가 앞서갔다.

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메시가 골대 불운까지 시달렸다. 전반 31분 킥을 하기에는 다소 먼 거리였지만 메시는 과감하게 감아찼다. 골대 하단을 강타한 슈팅이었다.

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전반 39분 탈리아피코가 내준 패스를 훌리안 알바레스가 결정적인 슈팅으로 연결했지만 이집트 골키퍼 선방에 또 막혔다. 모스타파 쇼베이르가 아르헨티나를 계속해서 어렵게 만들었다. 아르헨티나는 끝내 동점골을 터트리지 못한 채 전반을 마무리했다.

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아르헨티나가 두드렸지만 이집트가 더 간격을 벌렸다. 후반 13분 이집트의 역습, 살라가 반대편으로 침투하는 모스타파 지코에게 연결했다. 지코가 골키퍼 키를 넘기는 마무리로 아르헨티나를 위기로 내몰았다. 하지만 온필드 리뷰 후 앞선 과정에서 이집트의 파울이 선언되면서 득점은 취소됐다.

이집트가 이번에는 득점에 성공했다. 후반 23분 또 역습이었다. 살라부터 시작된 공격이 지코의 발로 다시 마무리됐다.

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아르헨티나가 드디어 추격에 서공했다. 후반 34분 오른쪽에서 메시가 올려준 크로스를 크리스티안 로메로가 강력한 헤더로 연결하는데 성공했다. 남은 시간은 추가시간 포함 15분 정도였다.

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결국 메시였다. 후반 38분 메시가 과감하게 문전으로 공을 투입했다. 라우타로 마르티네스가 중앙으로 연결한 공을 다시 메시가 받아서 마무리했다. 페널티킥 실축의 미안함을 내려놓을 수 있는 메시였다. 대회 8골 득점 단독 선두로 도약했다. 월드컵 역사상 최다골 기록도 더 늘어난 메시였다.

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아르헨티나가 결국 승부를 뒤집었다. 후반 추가시간 2분 아르헨티나가 역습에 나섰다. 라우타로가 오른쪽에서 공을 받은 뒤 과감하게 문전으로 연결했고, 엔조 페르난데스가 정확하게 머리로 마무리했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com