[오피셜] 메시 홀로 북치고 장구치고 다했다, MOTM 선정...'득점 1위+역대 득점 1위+역대 최다 PK 실축'

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Argentina v Egypt - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 7, 2026 Argentina's Lionel Messi celebrates after the match as Argentina qualify for the quarter finals of the World Cup REUTERS/Amanda Perobelli

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[스포츠조선 김대식 기자]리오넬 메시가 16강에서 이렇게 감정적인 모습을 보여줄 것이라고는 아무도 예상하지 못했다.

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아르헨티나는 8일(한국시각) 미국 조지아주 아탈란타 스타디움에서 열린 이집트와의 2026년 북중미월드컵 16강전에서 3대2로 극장 역전승을 거뒀다. 아르헨티나는 8강에 선착했다.

AFP연합뉴스

전반 15분 만에 선제골을 내준 아르헨티나였지만 5분 뒤 아르헨티나는 동점골 기회를 잡았다. 니콜라스 탈리아피코가 페널티킥을 얻어냈고, 메시가 키커로 준비했다. 그러나 메시가 실축하며 동점골 기회를 날렸다. 메시의 실축으로 흔들린 탓인지 아르헨티나는 공격에서 실마리를 찾지 못했고, 후반 23분 추가 실점까지 내줬다. 아르헨티나는 탈락 위기였다.

메시는 위기에 강한 선수였다. 후반 34분 날카로운 크로스로 크리스티안 로메로의 추격골을 이끌어내더니 직접 팀을 구해냈다. 후반 38분 메시는 문전으로 크로스를 올려준 뒤에 직접 페널티박스 안으로 들어갔다. 라우타로 마르티네스가 중앙으로 연결한 공을 곤살로 몬티엘이 어렵게 받았다. 뒤로 빠진 공을 메시가 마무리했다.

EPA연합뉴스

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경기 종료 직전 엔조 페르난데스가 역전골을 꽂아 넣으며 아르헨티나는 짜릿한 승리를 완성했다. 탈락 직전까지 몰렸던 팀을 메시가 홀로 벼랑 끝에서 끌어올린 셈이다.

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이날 경기로 메시는 지난 5경기에서 8골을 터트리며 대회 득점 단독 선두 자리를 굳혔다. 이미 보유하고 있던 월드컵 통산 최다 득점 기록도 21골로 한층 더 끌어올렸다. 특히 이번 골로 메시는 월드컵 역사상 토너먼트 6경기 연속 득점을 터트린 최초의 선수로 등극했다.

물론 이날 메시에게 마냥 완벽한 밤은 아니었다. 전반에 놓친 페널티킥으로 메시는 월드컵 통산 페널티킥 최다 실축(4회)이라는 불명예 기록도 함께 남겼다. 축구 역사상 가장 위대한 선수로 꼽히는 그이지만, 유독 페널티킥 앞에서는 아쉬운 장면을 자주 연출해왔다. 그럼에도 실축의 그림자를 지워낸 것 역시 메시 자신이었다는 점에서, 이날 경기는 그의 축구 인생을 압축해 보여준 무대이기도 했다.

로이터연합뉴스

팀의 위기를 스스로 만들고 스스로 해결한 그는 이날 맨 오브 더 매치로 선정되며 활약을 공식적으로 인정받았다. 경기 종료 후 메시는 뜨거운 눈물을 흘렸다. 승리의 기쁨보다는 페널티킥 실축으로 팀을 위기에 빠뜨렸던 것에 대한 미안함이 더 컸던 것으로 보인다. 동료들은 그런 메시를 향해 헹가레를 치며 마음을 전했다. 실축의 아픔을 딛고 팀을 구해낸 주장에게 보내는 동료들의 가장 뜨거운 화답이었다.

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'에겐남' 메시의 '라스트 댄스'는 계속된다. 8강 진출을 확정 지은 아르헨티나는 우승을 향한 여정을 이어가게 됐고, 메시는 자신의 마지막 월드컵 무대에서 또 하나의 전설적인 장면을 써 내려갈 기회를 얻었다.