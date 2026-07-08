"선수 지키는 것도 감독의 몫" 미국 간 홍명보, 국회 청문회 출석 예고 "부르면 가겠다!"

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 홍명보 전 감독이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 홍명보 전 감독이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]"국회 청문회가 진행되면 참석하겠다!"

Advertisement

홍명보 전 국가대표팀 감독의 의지였다. 홍 전 감독은 홍명보장학재단 측근을 통해 "국회 청문회가 진행되면 참석하려고 한다. 부르면 가겠다"라는 의사를 전달했다. 장학재단 관계자에 따르면 "홍 감독이 월드컵 성적 부진에 책임을 지고 사퇴했지만, 끝까지 선수들을 지키는 것 또한 감독의 역할이라 생각하고 있다"며 "선수들에게 문제가 발생하거나 화살이 돌아가지 않도록 청문회에 나가 말 못 했던 사정들을 다 밝히겠다는 취지"라고 설명했다.

한국축구는 최악의 위기에 놓였다. 한국은 2026년 북중미월드컵에서 역대 최강의 전력이라며, 역대 최초의 원정 월드컵 토너먼트 승리라는 원대한 목표를 세웠다. 하지만 결과는 처참했다. 조별리그에서 1승2패로 조 3위에 머물렀다. 체코와의 첫 경기에서 승리하며 기세 좋게 출발했지만, '개최국' 멕시코에 아쉽게 패한데 이어, 1승 제물이었던 남아공에 충격패를 당했다. 남아공전은 역대 월드컵 최악의 경기라 할만큼, 졸전이었다. 한국은 조3위 와일드카드를 두고 사흘간 희망고문에 시달렸지만, 끝내 32강 진출에 실패했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 홍명보 감독이 경기를 지켜보고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

후폭풍이 이어졌다. 홍 감독은 현지에서 사퇴를 선언했다. 그는 "먼저 한국 축구를 사랑해주시고 언제나 응원해주신 국민 여러분께 진심으로 죄송하다는 말씀을 드린다"고 운을 뗀 후 "전 오늘부로 물러나고자 한다"고 말했다. 이어 "한국 축구가 다시 국민 여러분의 신뢰와 사랑을 받을 수 있도록 성장해 나가길 진심으로 응원하겠다"고 덧붙였다.

Advertisement

그럼에도 불구하고 여론은 들끓었다. 홍 감독의 태도 문제까지 지적했다. 이어 주장 손흥민(LAFC)과의 갈등설과 선수단 내분설 등이 제기되며 더욱 불이 붙었다. 대표팀 귀국장은 홍 감독을 향한 비판의 목소리로 아수라장이 됐고, 여진은 지금도 이어지고 있다. 언론은 매일 같이 비판적인 보도를 쏟아내고 있다.

Advertisement

홍 감독은 귀국 이틀만인 2일 가족들이 있는 LA로 떠났다. 이미 예정된 일정이었음에도 비난은 계속됐다. 심지어 홍 감독이 팬들이 피하기 위해 돈을 지불하고 VIP 통로를 이용했다는 오보까지 나왔다. 하지만 취재결과, 홍 감독의 측근은 "LA 공항에 도착했을 때 공항 관계자가 혹시 모를 안전 문제를 우려하며 기존 출입구에서 30m 떨어진 환승 고객 출구로 안내했다. 감독님이 VIP 서비스를 이용했다는 것은 사실이 아니다"며 "그 서비스가 있다는 것도 모른다. 또 추후에 확인하니 아시아나는 PS 서비스가 없는 것으로 알고 있다"고 전했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 홍명보 감독이 경기 시작을 기다리며 물을 마시고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션브레이크 때 홍명보 감독이 작전을 지시하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

홍 감독은 측근을 통해 일찌감치 청문회 참석 의지를 전했다. 하지만 일부 유튜버들이 '홍 감독이 청문회 참석을 피하고 있다'고 논란을 확산시키자, 자신의 장학재단 측에 참석 의사를 전할 것으로 보인다. 국회 청문회는 오는 22일쯤 열릴 전망이다. "나중에 말할 기회가 있을 것"이라며 모든 의혹에 말을 아꼈던 홍 감독의 답을 직접 들을 수 있을 전망이다.

Advertisement

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com