"'14억' 중국, 드디어 월드컵 출전하나" 인판티노 FIFA 회장, 64개국 확대 재검토…'찬반 팽팽' 아시아 16강이면 본선 무대 밟을 수 있어

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[스포츠조선 김성원 기자]48개국으로 늘어나도 본선 진출에 실패한 중국이 월드컵 무대를 밟을 희망이 생겼다.

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2026년 북중미월드컵의 종착역이 목전인 가운데 지아니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 2030년 월드컵부터 출전국을 64개국으로 대폭 늘리는 방안을 재검토하겠다고 천명했다.

인판티노 회장은 13일(이하 한국시간) 스위스 '블루 스포르트'와의 인터뷰에서 64개국 확대 방안을 묻는 질문에 "월드컵은 유럽이나 남미만이 아니라 전 세계를 위해 조직하는 것이 중요하다. 모든 국가가 월드컵 참가를 꿈꿀 수 있어야 한다"며 "보시다시피 전 세계 참가팀들의 수준이 매우 뛰어나고, 점점 향상되고 있다. 만약 약소국들에게 월드컵 참가 기회를 주지 않는다면, 그들은 기량을 향상시키려는 동기를 잃게 될 것"이라고 밝혔다.

북중미월드컵은 32개국에서 48개국으로 늘어난 첫 대회다. 인판티노 회장은 "엄청난 성공"이라고 자평했다. 또 아프리카 10개팀 중 9개팀이 조별리그를 통과한 것을 예로 들었다.

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그는 "지난 월드컵에는 아프리카 팀이 5개팀밖에 없었다. 이는 모든 팀을 포용하고 그들에게 참가 기회를 주는 것이 얼마나 중요한지를 보여주는 사례"라고 강조했다.

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FIFA 이사회는 2017년 월드컵 참가국 수를 32개국에서 48개국으로 확대하는 것을 승인했다. 남미축구연맹(CONMEBOL)은 지난해 4월 2030년 월드컵 참가국을 64개국으로 늘리자는 공식 제안을 내놓았다. 그러나 결정된 것은 없다.

2030년 월드컵은 스페인, 포르투갈, 모로코가 공동 개최하며, 개막전 3경기는 대회 100주년을 기념하여 아르헨티나, 우루과이, 파라과이에서 개최될 예정이다. 우루과이는 1930년에 첫 번째 월드컵을 개최한 국가다.

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그러나 반대 목소리도 높다. 알렉산데르 체페린 유럽축구연맹(UEFA) 회장은 64개국 확대 방안에 대해 "나쁜 생각"이라고 일축한 바 있다. 셰이크 살만 빈 이브라힘 알 칼리파 아시아축구연맹(AFC) 회장도 부정적인 입장이다. 더 이상의 확장은 '혼란'을 초래할 것이라고 했다.

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빅터 몬탈리아니는 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 회장 또한 "옳지 않다고 느껴진다"며 "더 넓은 축구 생태계에 해를 끼칠 것"이라고 반발했다.

월드컵 참가국 확대는 FIFA 평의회가 최종 결정을 내린다. 다만 본격적인 논의는 없었다.

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영국의 'BBC'는 '월드컵 규모가 커질수록 개최하기가 더욱 어려워진다는 것이다. 사우디아라비아가 2034년에 64개팀이 참가하고 128경기를 치르는 토너먼트를 어떻게 소화해낼 수 있을지는 미지수'라고 했다.

그리고 '그러나 두 가지 면에서 인판티노 회장에게 큰 표심을 안겨주는 요인이다. 첫째는 더 많은 국가들이 월드컵에 참가할 기회를 얻게 된다. 64개팀이 참가하는 월드컵은 FIFA에 가입된 211개국 중 거의 3분의 1에 해당하는 국가들이 참가 자격을 얻게 되는 셈이다. 또 월드컵 규모가 커질수록 협회에 배분되는 수익도 늘어난다'고 덧붙였다.

64개국으로 확대될 경우 아시아에 배정된 8.5장에 가까운 출전 티켓도 두 배로 증가할 것으로 예상된다. 아시아 16강이면 월드컵을 밟을 수 있다. '14억' 중국에는 희망이다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com