월드컵 역사상 최악의 '다이빙' 후 레드카드...캡틴 폭탄 발언 "왜 퇴장당했는지 이해 못하고 있어"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]월드컵을 놀라게 한 할리우드 액션에도 불구하고 당사자는 여전히 납득하지 못하고 있다.

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스페인의 아스는 12일(한국시각) '스위스 선수단은 격앙됐다. 두 번째 경고를 준 결정을 강하게 비판했다'고 보도했다.

2026년 북중미월드컵 8강을 뒤흔든 판정 중 하나가 아르헨티나와 스위스의 경기에서 나왔다. 미국 캔자스시티 스타디움에서 열린 8강전, 1-1 상황으로 팽팽하게 이어지던 경기는 한 선수의 행동에 흔들렸다. 후반 27분 브릴 엠벨로는 상대 미드필더 레안드로 파레데스와 충돌하는 듯한 모습을 보이며 바닥에 쓰러졌다. 주심은 곧바로 경고를 꺼내들었다. 아르헨티나 선수들은 억울하다는 반응을 보였다.

로이터연합뉴스

상황을 확인한 주심과 VAR실은 곧바로 오인 제재 프로토콜에 들어갔다. 2026년 북중미월드컵에서는 잘못된 선수가 경고나 퇴장을 받은 경우 VAR을 통해 정정이 가능했기에 파레데스의 경고 문제로 프로토콜에 돌입했다. 확인 결과 충돌은 없었다. 주심은 곧바로 파레데스의 경고를 취소했다. 대신 다이빙을 한 엠볼로가 경고를 받았다. 이미 경고 한 장이 있었던 엠볼로는 경고 누적으로 레드카드를 받아 퇴장당했다.

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엠볼로는 억울한 표정과 함께 눈물을 흘렸다. 경기 후 상황은 더 심각해졌다. 더선은 '이번 사례는 아르헨티나에 유리하게 보이는 일련의 결정들 중 가장 최근의 사례로, 아르헨티나 관리들의 처우가 면밀한 관심을 받고 있다'고 조명했다. 아르헨티나는 앞서 이집트전에서도 판정 이득을 봤다는 주장이 쏟아졌기에, 이번 사례도 더 불타올랐다.

EPA연합뉴스

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무라트 야킨 감독과 스위스 선수단도 강한 비판을 쏟아냈다. 야킨은 "이 규칙을 누가 만들었는지 모르겠지만, 바꿀 수는 없다"며 "엠볼로에게 옐로카드를 준다면, 그에게 한 몇 차례의 파울에 대해서도 더 일찍 옐로카드를 줬어야 했다. 우리가 벌을 받은 셈이다. 이런 규칙 때문에 우리가 이렇게 약해진다는 게 이해가 안 된다"고 했다.

스위스 대표팀의 주장인 그라니트 자카는 "우리가 정말 잘하고 있었다고 생각한다"며 "더 많은 것을 얻을 수도 있었을 거라고 생각한다. 하지만 불행히도 축구는 이런 것이다. 경기 흐름을 완전히 바꿔놓는 결과적인 판정이었다. 마음이 아프다"고 했다. 엠볼로에 대해서는 "경기장 안팎에서 팀에 매우 중요한 선수다. 그는 매우 실망했고, 눈물을 흘렸다. 왜 퇴장당했는지 이해하지 못하고 있다"고 밝혔다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com