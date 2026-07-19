韓 축구 초대형 호재! '월드컵 0분' 배준호, 마침내 빅리그 주전 등극하나..."이적 협상 진행 중"→"기존 주전 EPL행 진전"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]배준호에게 빅리그에서 활약할 기회가 다가오고 있다.

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프랑스의 풋 메르카토는 18일(한국시각) '리옹과 리즈가 파벨 슐츠 관련해서 논의했다'고 보도했다.

풋 메르카토는 '리옹은 올여름 선수 매각에 나설 것으로 예상되며, 이중 고액 연봉 선수들이 포함될 것이다. 슐츠와 같은 핵심 선수가 떠날 수 있다. 리즈가 최근 슐츠 영입에 진전을 보였다. 이미 협상은 실제로 시작됐다'며 '배준호의 경우 리옹과 스토크 시티 간에 이적 협상이 진행 중이다. 두 구단 간에 이적료 차이가 있지만, 배준호는 리옹 이적을 희망하고 있다'고 전했다.

2026북중미 월드컵에 출전하는 A대표팀 본진이 18일 오후 인천국제공항 제2터미널을 통해 출국했다. 배준호가 인터뷰하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.18

배준호는 한국 축구 미래를 기대케 하는 최고의 재능 중 한 명이다. 2022년 대전하나시티즌에서 프로 무대를 밟은 그는 2023년 아르헨티나에서 열린 20세 이하(U-20) 월드컵에서 한국의 4강 진출을 이끌며 본격적으로 이름을 알리기 시작했다.

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배준호는 이후 유럽 구단들의 관심을 받았다. 잉글랜드 챔피언십(2부 리그) 스토크시티의 손을 잡으며 꿈에 그리던 유럽 무대에 입성했다. 적응은 오래 걸리지 않았다. 2023~2024시즌 38경기에 출전해 2골 5도움을 기록했다. 팬들이 선정한 올해의 선수로 꼽히는 등 주가를 높혔다. 풀럼, 페예노르트 등의 관심이 쏟아지기도 했다.

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올 시즌도 배준호의 입지는 여전했다. 확실한 주전이었다. 2025~2026시즌 45경기에 출전했다. 아쉬움은 성장의 정체였다. 계기가 필요했다. 스토크의 상황들을 고려하면 배준호가 활약할 최적의 여건은 아니었다. 선수 스스로도 공격포인트가 부족한 면은 아쉬울 수 있었다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 팬들에게 인사를 하는 배준호의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

불안했던 상황, 배준호에게 빅리그 진출 기회가 열렸다. 리옹이 손을 뻗었다. 이미 지난 14일 프랑스 유력 기자인 산티 아우나가 '올랭피크 리옹이 스토크 시티 미드필더 배준호를 노리고 있다. 모든 당사자 사이의 협상이 진행 중이며, 배준호는 리옹 합류에 이미 청신호를 켰다'며 '계약은 이제 1년이 남았고, 리옹은 이를 좋은 기회라 여겨 포착했다. 선수 또한 리옹에서 뛰는 것에 끌리는 것으로 알려졌다'고 밝혔다.

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지난달 한국계 미국인인 미셸 강(한국 이름 강용미)이 인수에 성공한 리옹이기에, 새 구단주 체제에서 선수단 변화도 불가피했다. 가장 중요한 이탈은 2선 미드필더 슐츠였다. 슐츠가 리즈의 구애를 받아 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 향한다면 2선 보강은 선택이 아닌 필수였다. 배준호를 그 자리를 채울 후보로 고려하는 것이 분명했다. 배준호로서는 빅리그 주전 경쟁까지도 도전해볼 수 있는 좋은 기회다.

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유럽 진출 후 세 시즌을 보낸 배준호에게 마침내 빅리그 도약의 기회가 찾아왔다. 이번 기회를 활용해 본격적인 경력의 상승세를 탈 수 있을지도 귀추가 주목된다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com