이럴거면 대체 왜 뽑았나, 3-4위전서도 캉테 외면한 데샹 감독…英에 0-2 참교육 중(전반 25분)[월드컵]

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - July 18, 2026 France's Ngolo Kante arrives at the stadium before the match REUTERS/Marco Bello

epa13119618 Adrien Rabiot of France (L), Warren Zaire-Emery of France (C), and Morgan Rogers of England (R) in action during the FIFA World Cup 2026 3rd place playoff match France against England, in Miami, Florida, USA, 18 July 2026. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

England's Declan Rice (4) celebrates scoring their first goal during the World Cup third-place playoff soccer match between France and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

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이럴거면 대체 왜 뽑았나, 3-4위전서도 캉테 외면한 데샹 감독

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[스포츠조선 윤진만 기자]디디에 데샹 프랑스 축구대표팀 감독이 끝까지 베테랑 미드필더 은골로 캉테(페네르바체)를 외면하는 분위기다.

캉테는 19일 오전 6시(한국시각) 미국 마이애미 스타디움에서 열리는 잉글랜드와의 2026년 북중미월드컵 3위 결정전에서 또 선발 제외됐다. 그는 조별리그부터 준결승까지 7경기에서 단 1분도 출전하지 못했다. 스페인과의 준결승전에선 상대 미드필드진에 중원을 내줬지만, 끝내 기회가 주어지지 않았다.

데샹 감독은 이번 대회를 앞두고 에두아르 카마빙가(레알마드리드)를 파격제외하고 캉테, , 오렐리앙 추아메니(레알마드리드), 마누 코네(AS로마), 아드리앙 라비오(유벤투스), 워렌 자이르-에메리(파리생제르맹) 등으로 미드필드더진을 구성했다. 2018년 러시아월드컵 우승 멤버인 캉테도 분명한 역할이 주어질 것으로 기대됐다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - July 18, 2026 during a France coach Didier Deschamp with England manager Thomas Tuchel before the match REUTERS/Carlos Barria

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하지만 데샹 감독은 준결승전까지 추아메니, 코네 등에게 중원을 맡겼다. 프랑스 전설 티에리 앙리는 스페인전을 마치고 "캉테가 대회 내내 벤치에 앉아있는 건 말이 안 된다. 그는 수년간 프랑스 대표팀을 이끌어온 수비 달인이자, 리더이며, 챔피언이다"라고 비판했다. 캉테는 훈련장에서 미소를 잃지 않고 있다.

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앙리는 "캉테가 공을 다시 빼앗는 능력은 대체 불가능하다. 그런 선수가 벤치에만 앉아있을 순 없다"며 "프랑스는 스페인전에서 중원 장악에 문제를 보였다. 에너지와 투지 부족을 드러냈다. 최고의 선수가 경기에 나서지 않으면 메이저 대회에서 우승할 수 없다"라고 말했다. 프랑스는 0대2로 패하며 결승 진출에 실패했다.

데샹 감독은 3-4위전에서 풀백 말로 귀스토(첼시), 플레이메이커 라얀 셰르키(맨시티) 등 그간 기회를 받지 못하던 일부 선수에게 선발 기회를 부여했다. 3선 미드필더로는 자이르-에머리가 처음으로 출전 기회를 받았다.

France's Kylian Mbappe (10) moves the ball past England's Jarell Quansah (26) during the World Cup third-place playoff soccer match between France and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier)

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킬리안 음바페(레알마드리드), 미카엘 올리세(바이에른뮌헨), 데지레 두에(파리생제르맹), 라비오, 이브라히마 코나테(레알마드리드), 막상스 라크루아(크리스탈팰리스), 테오 에르난데스(알힐랄), 마이크 메냥(AC밀란)도 선발출전했다.

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프랑스는 동기부여를 잃은 여파인지 전반 초반부터 잉글랜드에 주도권을 완벽히 내주며 끌려가고 있다. 전반 3분 데클란 라이스(아스널), 18분 에즈라 콘사(애스턴빌라)에게 연속골을 내주며 첫번째 하이드레이션 브레이크를 앞두고 0-2로 끌려가고 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com