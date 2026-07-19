'충격, 이런 초유의 날벼락이 있나' 스페인 대표팀, 결승 하루 전 마지막 팀 훈련 전격 취소..'뉴욕 날씨탓, 아르헨티나는 정상적으로 팀 훈련 소화'

NEW YORK, NEW YORK - JULY 17: Luis De La Fuente, Head Coach of Spain, speaks during a press conference ahead of the FIFA World Cup 2026 Final at Fanatics Fest at Javits Center on July 17, 2026 in New York, New York. Elsa/Getty Images/AFP (Photo by ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain Training - Melanie Lane Training Grounds, East Hanover, New Jersey, U.S. - July 18, 2026 Spain fans wave to the team bus as it leaves the Melanie Lane Training Grounds after training is cancelled due to the weather REUTERS/Kai Pfaffenbach

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain Training - Melanie Lane Training Grounds, East Hanover, New Jersey, U.S. - July 18, 2026 Members of the media inside the Melanie Lane Training Grounds as Spain training is cancelled due to the weather REUTERS/Hannah Mckay

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[스포츠조선 노주환 기자]초유의 사태다. 스페인 축구대표팀이 아르헨티나와의 북중미월드컵 결승전을 앞두고 마지막 팀 훈련을 정상적으로 실시하지 못했다. 미국 현지 악천우 날씨 사정으로 팀 훈련을 전격 취소할 수밖에 없었다.

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영국 매체 BBC 등은 현지시각 18일 미국 뉴욕과 뉴저지를 강타한 심한 뇌우로 인해, 월드컵 결승전을 앞둔 스페인의 마지막 훈련 세션이 취소됐다고 보도했다. 루이스 데 라 푸엔테 감독이 이끄는 스페인 대표팀은 뉴저지의 멜라니 레인 훈련장에서 훈련할 예정이었지만 훈련 세션이 처음에 일시 중단된 이후 결국 취소됐다. 약 5마일 떨어진 모리스타운에서는 상대 팀인 아르헨티나가 45분 지연된 끝에 훈련을 진행할 수 있었다. 스페인과 디펜딩 챔피언 아르헨티나의 결승전은 20일 오전 4시 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열릴 예정이다. 스페인은 준결승에서 프랑스를, 아르헨티나는 잉글랜드를 잡고 결승에 올라왔다.

조란 맘다니 뉴욕 시장은 이날 도시에 홍수 주의보가 발령됐다고 발표하면서 시민들에게 "이 위험한 상황에서 안전을 걸고 모험하지 말라"고 요청했다.

스페인축구협회는 공식 성명을 통해 "멜라니 레인 훈련장에서 진행될 예정이었던 스페인 국가대표팀의 훈련 세션은 미국의 폭풍 안전 프로토콜에 따라 중단됐다. 선수들은 현재 실내에서 웜업 세션에 참여하고 있다"고 전했다. 미국 프로토콜에 따르면 경기장 반경 8마일 이내에서 번개나 낙뢰 활동이 감지될 경우 모든 실외 스포츠 행사를 중단해야 한다. 실외 행사는 최소 30분 동안 더 이상의 낙뢰가 없을 때만 재개될 수 있다. 국제축구연맹(FIFA)은 유럽 챔피언인 스페인에 대체 훈련 시간을 할애하지는 않을 것이라고 밝혔다.

MORRISTOWN, NEW JERSEY - JULY 18: Lionel Messi #10 (R) and Rodrigo De Paul #7 of Argentina (L) in action during a training session on July 18, 2026 in Morristown, New Jersey. Argentina faces Spain in the FIFA World Cup 2026 final on July 19th. Elsa/Getty Images/AFP (Photo by ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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이번 주 초, 뉴욕과 뉴저지 당국은 캐나다 산불로 인해 발생해 도시를 뒤덮은 연기로 시민들의 대기질 건강 경보를 발령한 바 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com