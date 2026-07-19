김종국, 유재석의 축구협회장 추천에 "월급 10원도 안 받겠다"(런닝맨)

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 김종국이 유재석의 갑작스러운 축구협회장 추천에 "월급을 10원도 받지 않겠다"고 자신해 웃음을 안겼다.

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SBS '런닝맨' 공식 유튜브 채널에는 7월 19일 방송되는 '런닝맨'의 예고편이 공개됐다.

공개된 영상에서 멤버들은 게임 진행 시간과 다음 일정에 관해 이야기를 나눴다. 유재석은 "이렇게 된 거 새벽 1시가 차라리 낫다. 새벽 4시에 다시 하는 게 정말 애매하다"며 난감해했다.

그러자 김종국은 "그럼 나 축구하고 빨래하고 나가면 된다"고 답했다. 촬영 일정 사이에도 축구를 포기하지 않겠다는 남다른 열정을 드러낸 것.

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유재석은 김종국을 향해 "축구 좀 한 주 빠져라"고 지적했지만, 김종국은 "축구는 못 빠진다. 일주일을 기다렸다"고 단호하게 말했다. 한 주 내내 축구하는 날만 기다렸다는 김종국의 답변에 현장에는 웃음이 터졌다.

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김종국의 못 말리는 축구 사랑을 지켜보던 유재석은 돌연 "저는 축구협회장으로 김종국을 추천한다"고 선언했다.

이에 김종국은 망설임 없이 "저는 확실하다. 월급을 10원도 안 받아도 된다"고 받아쳐 폭소를 자아냈다. 축구를 향한 애정만 있다면 보수 없이도 협회장직을 수행할 수 있다는 유쾌한 자신감이었다.

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두 사람의 농담은 최근 한국 축구를 둘러싼 관심과 맞물리며 더욱 눈길을 끌었다.

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narusi@sportschosun.com