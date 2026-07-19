전현무, 원진아에 호감 고백 후..."개인적으로 DM 주고받아" ('전참시')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 전현무가 원진아를 향한 호감을 드러낸 후 연락을 주고받은 사실이 공개돼 눈길을 끌었다.

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18일 MBC '전지적 참견 시점' 방송 말미에는 김아영의 첫 연극 데뷔작인 '베니스의 상인' 무대 뒷모습이 담긴 예고 영상이 공개됐다.

영상에서 김아영은 함께 출연 중인 원진아와 대기실에서 마주치자 "전현무 선배님이 언니 이상형이라고 하지 않았냐"고 말했다.

원진아는 "좋게 봐주신 게 고마워서 감사하다고 했다"고 전했고, 김아영은 "연락했냐"며 짓궂게 물었다. 이를 지켜보던 '전참시' 패널들도 두 사람이 개인적으로 연락을 주고받는 사이인지 궁금해했다.

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이에 전현무는 "DM한 거다"라고 황급히 해명했다. 하지만 패널들은 "왜 귀가 빨개졌냐", "귀 뿐만 아니라 얼굴도 빨개졌다"며 몰아갔고, 그는 당황한 기색을 감추지 못해 웃음을 자아냈다.

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앞서 전현무는 지난달 방송에서 '전참시'에 출연한 게스트 중 가장 설?? 사람을 묻자 원진아를 꼽은 바 있다.

당시 전현무는 "솔직히 말하면 설??袂羞릿募 되게 재밌어서 몰입해서 본적이 있다"며 "너무 귀여웠다"고 말했다.

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이후 다른 패널들이 분위기를 몰아가자 전현무는 "그냥 원진아 씨가 바쁘게 사는 모습이 너무 재밌었다"며 "게스트 중 가장 재밌었다는 뜻"이라고 강조했다.