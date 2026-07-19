남보라, 출산 예정일 3일 전 '응급 출산'…"둘째 갖게 된다면 일 안 할 것"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 남보라가 출산 예정일을 불과 사흘 앞두고 응급 제왕절개 수술을 받았던 긴박했던 순간을 공개했다.

Advertisement

그는 "둘째를 갖게 된다면 일은 하지 않고 아기만 생각하겠다"며 엄마가 된 뒤 달라진 마음가짐도 전했다.

최근 유튜브 채널 '남보라의 인생극장'에는 '지금 애를 낳는다구요? 검진 갔다가 4시간 만에 출산...! 콩알이 지구별 도착썰'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 남보라는 정기 검진을 위해 병원을 찾았지만 예상치 못한 진단을 받았다. 그는 "전날 새벽 처음으로 진통이 와 거의 잠을 못 잤다"고 당시 상황을 설명했다.

Advertisement

검사를 마친 의료진은 예상보다 양수가 크게 줄어든 상태를 확인했고, 즉시 출산을 준비해야 한다고 판단했다. 갑작스러운 소식에 남보라는 남편에게 급히 연락한 뒤 "너무 무서운데"라고 말하며 결국 눈물을 흘렸다.

Advertisement

담당 의사는 "자연분만은 어렵겠다. 양수가 너무 없다"고 설명했고, 결국 응급 제왕절개 수술이 결정됐다. 정기 검진을 받으러 병원을 찾은 지 약 4시간 만에 수술대에 오르게 된 것이다.

남보라는 지난해 6월 15일 오후 8시, 몸무게 2.9kg의 건강한 아들을 품에 안았다. 아기의 첫 울음소리를 들은 그는 "건강하게 잘 태어났구나 하는 안도감이 들었다. 그런데 뱃속에서 잘 지켜주지 못한 것 같아 미안한 마음도 함께 들어 눈물이 났다"고 회상했다.

Advertisement

다행히 의료진은 "양수만 부족했을 뿐 아기는 아주 깨끗하고 건강한 상태"라고 설명했고, 남보라는 그제야 안도의 미소를 지을 수 있었다.

Advertisement

출산 후 남보라는 엄마가 된 심경도 솔직하게 털어놨다. 그는 "사람이 만들어졌다는 게 너무 신기하다. 건강하게 태어나 준 것만으로도 감사하다"며 "마지막에 양수가 줄어든 게 모두 내 탓인 것 같아 아기에게 너무 미안했다"고 말했다.

이어 "둘째를 갖게 된다면 정말 일은 하지 않고 푹 쉬면서 아기만 생각할 것"이라며 "그때는 더 건강한 환경에서 아이를 만나고 싶다"고 덧붙였다.

한편 남보라는 2025년 동갑내기 비연예인과 결혼했으며, 지난 6월 첫아들을 출산했다.

narusi@sportschosun.com