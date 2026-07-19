'3600억대 주식부자' 박진영, 농구장 갖춘 대저택 공개..두 딸도 등장 ('전참시')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 'JYP' 박진영이 대저택에서의 일상을 공개한다.

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18일 MBC '전지적 참견 시점'은 'JYP' 수장 박진영이 출연하는 예고편을 공개했다.

예고편에서 매니저는 박진영의 일상에 대해 "하루를 분 단위로 쪼개서 스케줄을 진행한다. 환갑 때까지 댄스가수로 최고의 무대를 보여주고 싶다고 하셔서 20년 넘게 하루도 안 빼놓고 매일 루틴을 지키고 계신다"고 전했다.

박진영은 건강 관리를 위해 2년 전부터 매일 아침 오일을 챙겨 먹고 발가락 양말을 신는 일상을 공개했다. 특히 발가락 양말을 신는 이유에 대해 "다섯 개의 발가락이 따로 놀면 중심을 잡아준다. 똑같이 살아도 훨씬 덜 피곤하다"고 설명했다.

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또한 하루도 빠짐없이 운동한다는 박진영은 다양한 운동 기구가 마련된 넓은 운동방에서 체력 관리에 힘썼다. 그는 얼굴 처짐이 없다는 칭찬에 "(얼굴) 운동을 시키면 된다"며 "얼굴 근육을 세로로 늘리면 된다"며 노화 방지 얼굴 운동 꿀팁을 전수하기도 했다.

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박진영은 유명한 농구 마니아답게 집 안에 농구코트까지 설치해 눈길을 끌었다. 하지만 슛이 제대로 들어가지 않자 전현무는 "집에 농구코트 있는 것치고 너무 안 들어간다"고 돌직구를 날려 웃음을 자아냈다.

두 딸의 아빠로 살아가는 일상도 공개됐다. 박진영은 아침에 잠에서 깬 두 딸을 다정하게 끌어안았고, 두 딸은 "사랑해"라고 인사를 건넸다. 그는 "최고의 아빠가 되고 싶다"며 두 딸을 향한 각별한 애정을 드러냈다.

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한편 지난 3월 기업 분석 전문 한국CXO연구소가 발표한 '국내 주요 문화·콘텐츠 주식 종목 중 주식 평가액 100억 원 넘는 개인주주 현황 조사'에 따르면 박진영의 주식 평가액은 3,627억 원으로 나타났다.