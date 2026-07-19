[오피셜]'메시 밀어냈다' 월드컵 통산 최다골+최다 공격포인트 음바페→'펠레 넘었다' 단일 대회 최다 어시스트 올리세

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[스포츠조선 김가을 기자]'프랑스 공격 듀오' 킬리안 음바페와 마이클 올리세가 월드컵 역사를 새로 썼다.

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디디에 데샹 프랑스 월드컵대표팀 감독이 이끄는 프랑스는 19일 오전 6시(이하 한국시각) 미국의 마이애미 스타디움에서 열린 잉글랜드와의 2026년 북중미월드컵 순위 결정전에서 4대6으로 패했다. 한때 0-4로 밀리던 경기를 3-4까지 추격했지만, 승패를 뒤집진 못했다. 다만, 프랑스는 북중미월드컵 마지막 경기 패배에도 대기록을 작성했다.

영국 언론 '더선'은 '음바페와 올리세가 월드컵에서 역사적인 기록을 세웠다. 음바페는 이날 두 골을 넣으며 월드컵 역대 최다 득점자가 됐다. 그는 월드컵에서만 총 22골을 넣으며 리오넬 메시(아르헨티나·21골)를 밀어냈다. 또한, 올리세는 음바페의 활약에 힘입어 월드컵 단일 대회 최다 어시스트를 기록했다'고 보도했다.

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이날 선발 출전한 음바페는 후반에만 2골-1도움을 기록했다. 이번 대회에서 총 10골-4도움을 폭발했다. 이로써 음바페는 1970년 멕시코 대회 게르트 뮐러(독일·당시 서독·10골) 이후 무려 56년 만에 단일 대회 두 자릿수 득점을 기록했다. 또한, 음바페는 이번 대회 총 14개의 공격포인트로 월드컵 단일 대회 최다 기록을 경신했다. 종전 기록은 1958년 스웨덴 대회의 쥐스트 퐁텐(프랑스·13골), 1970년 멕시코 대회 뮐러(10골-3도움)의 13개였다. 여기서 끝이 아니다. 음바페는 상황에 따라서는 월드컵 역사상 처음으로 두 대회 연속 '골든부트'(득점왕)를 거머쥘 수 있다.

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올리세는 이날 두 개의 도움을 더했다. 이번 대회에서만 총 7개의 어시스트를 기록했다. 이로써 펠레(브라질·6도움)이 가지고 있던 단일 대회 최다 어시스트 기록을 갈아치웠다.

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이 매체는 '메시는 스페인과의 결승전에서 통산 득점 순위 1위 자리를 되찾으려 할 것이다. 하지만 메시가 기록을 결신하더라도 음바페는 앞으로 기록을 갈아치울 시간이 충분하다. 올리세 역시 이날 두 개의 어시스트를 기록했다'고 덧붙였다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com