[오피셜] '월드컵 우승+준우승' 감독 12년 만에 떠난다..."프랑스 역사의 특별한 사람, 경의 표해" 극찬

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[스포츠조선 김대식 기자]디디에 데샹 감독의 시대가 마무리됐다.

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프랑스는 19일(한국시각) 미국 마이애미 스타디움에서 열린 잉글랜드와의 2026년 북중미월드컵 3위 결정전에서 4대6로 패배했다. 프랑스의 월드컵 최종 순위는 4위로 마무리됐다.

프랑스축구협회는 3위 결정전 종료 직후 공식 성명을 통해 데샹 감독의 사임 소식을 알리며 그의 공로에 감사를 표했다.

프랑스축구협회는 성명에서 '2012년부터 프랑스의 수장으로서 완수한 독보적인 업적에 대해 데샹 국가대표팀 감독에게 경의를 표하고 감사드린다'고 발표했다. 이어 '데샹은 요구 사항, 엄격함, 집단적 감각 그리고 프랑스 유니폼에 대한 사랑을 보여줬다. 그의 권위 아래에서, 14년 동안 프랑스는 세계 최고 수준에 머물며 2018년 월드컵, 2021년 네이션스리그를 우승하고 여러 주요 결승전들에 도달하는 동시에, 규격 외의 꾸준함을 유지함으로써 신뢰성, 존중 그리고 사랑을 다시 찾았다'며 데샹 감독의 업적을 높이 치켜세웠다.

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데샹 감독은 지휘봉을 잡은 동안 총 185경기를 치러 120승을 수확했다. 단순한 성적을 넘어 다음 세대를 위한 성과와 책임의 문화를 만들었다는 평가도 나온다. 수많은 대표팀 선수들의 성장을 이끌었고, 강한 가치관을 중심으로 팀을 하나로 묶어내며 프랑스 국민과 대표팀 사이의 유대감을 강화했다는 게 프랑스축구협회의 설명이다.

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데샹 감독의 이력은 프랑스 축구사에서도 독보적이다. 1998년 프랑스 월드컵 우승 당시 주장이었고, 2000년 유로에서도 우승을 경험했다. 이후 20년 만인 2018년에는 감독 자격으로 다시 한번 월드컵 정상에 올랐다.

프랑스축구협회는 '1998년 월드컵 챔피언 팀의 주장, 2000년 유로 챔피언, 그 후 20년 뒤 월드컵 우승 감독인 데샹은 프랑스 축구 역사에서 특별한 자리를 차지한다. 선수로서 그리고 감독으로서 푸른 유니폼에 그만큼 많이 준 사람은 거의 없을 것'이라고 언급했다.

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FFF는 성명 말미에 데샹 감독이 언제나 소통 가능했던 자세와 헌신에 경의를 표한다고 전하며, 수백만 서포터들의 마음속에 그의 발자취가 오래도록 남을 것이라고 덧붙였다. 협회는 데샹 감독을 향해 '무한한 감사'를 표한다는 말로 마무리했다.

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한편 데샹 감독의 후임으로는 레전드인 지네딘 지단이 준비 중이다.