[오피셜]"가서 해트트릭 완성해!" 英 월드컵 새 역사 썼다…인성까지 완벽→주드 벨링엄 단일 대회 '7호골' 환호

사진=Getty Images via AFP-GETTY IMAGE 연합뉴스

사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]주드 벨링엄(잉글랜드)이 품격을 선보였다.

Advertisement

토마스 투헬 잉글랜드 월드컵대표팀 감독이 이끄는 잉글랜드는 19일 오전 6시(이하 한국시각) 미국의 마이애미 스타디움에서 열린 프랑스와의 2026년 북중미월드컵 순위 결정전에서 6대4로 이겼다. 잉글랜드는 1966년 자국에서 열린 대회 우승 이후 최고 성적을 냈다.

잉글랜드는 '주포' 해리 케인, '에이스' 벨링엄 등을 벤치에 남겨 놓은 채 경기를 시작했다. 부카요 사카가 맹활약했다. 전반에만 두 골을 넣으며 잉글랜드의 공격을 이끌었다. 프랑스는 만만치 않았다. 한때 0-4로 밀리던 프랑스는 3-4까지 추격했다.

다급해진 투헬 감독은 결국 벨링엄 카드를 꺼냈다. 후반 34분 에베레치 에제 대신 벨링엄을 투입했다. 벨링엄은 후반 40분 득점 기회를 잡았다. 제드 스펜스가 상대 파울로 페널티킥을 얻어낸 것. 벨링엄이 키커로 나설 것으로 보였다. 하지만 벨링엄은 사카에게 공을 건넸고, 사카가 키커로 나서 이날의 '해트트릭'(한 경기 세 골)을 완성했다.

사진=AP Photo/Lynne Sladky-AP 연합뉴스

Advertisement

영국 언론 '더선'은 '벨링엄은 잉글랜드 월드컵 득점 기록 경신 기회를 스스로 포기했다. 겸손한 모습을 보여줬다. 그는 페널티킥 당시 처음에는 공을 잡고 지키다가 사카에게 건넸다. 해트트릭을 노리던 사카는 페널티킥 키커로 나서 성공했다. 만약 벨링엄이 페널티킥을 성공했다면 그는 잉글랜드 선수 월드컵 단일 대회 최다 득점자(7골)가 됐을 것'이라고 했다.

Advertisement

경기 뒤 사카는 벨링엄이 자신에게 "가서 해트트릭 완성해"라고 말한 사실을 밝혔다. 사카는 "벨링엄은 처음부터 (페널티킥) 찰 생각이 없었다. 솔직히 말하면 벨링엄이 가장 먼저 나에게 와서 '가서 해트트릭 완성해'라고 말했다. 선수들이 나를 방해하지 못하게 공을 대신 잡아주고 있었던 것뿐이다. 페널티킥은 내가 찰 예정이었다"고 말했다. 이로써 사카는 월드컵에서 해트트릭을 기록한 네 번째 잉글랜드 선수가 됐다. 또한, 펠레(브라질)에 이어 월드컵에서 프랑스를 상대로 해트트릭을 달성한 두 번째 선수로 남았다.

사진=REUTERS 연합뉴스

벨링엄은 페널티킥은 양보했지만, 자신의 발로 기어코 새 역사를 썼다. 그는 후반 추가 시간 상대의 수비 실수를 놓치지 않고 득점으로 연결했다. 이번 대회 7호골. 그는 잉글랜드 축구의 새 역사가 됐다.

Advertisement

영국 언론 'BBC'에 따르면 대니 머피 해설위원은 "그는 자신의 능력에 대한 엄청난 자신감을 갖고 있다. 인내심, 기술, 슈팅까지. 잉글랜드 최고의 선수가 넣은 환상적인 골"이라고 극찬했다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com