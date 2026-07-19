'손흥민 절친' 워커 깜짝 발언, 잉글랜드 떨어뜨린 아르헨티나 저주하나..."메시? 잊어버려라, 로드리가 우승 이끌 것"

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[스포츠조선 이현석 기자]카일 워커는 아르헨티나 대신 스페인의 손을 들어줬다.

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영국의 더선은 18일(한국시각) '메시는 잊어버려. 로드리가 스페인을 이끌고 월드컵 결승전에서 아르헨티나를 꺾을 것이다'라며 워커의 의견을 조명했다.

스페인과 아르헨티나는 20일 오전 4시 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열릴 2026년 북중미월드컵 결승전을 앞두고 있다. 아르헨티나는 월드컵 2연패에 도전하며, 스페인은 2010년 이후 다시 한번 월드컵 정상을 노린다. 두 팀의 맞대결을 앞두고 첨예한 신경전이 이어지고 있다. 리오넬 메시와 라민 야말의 맞대결, 단단한 방패의 스페인과 뜨거운 공격의 아르헨티나 등 대립 요소들이 화제의 중심이다.

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선수가 아닌 제 3자로서 월드컵 결승을 바라보는 워커도 의견을 밝혔다. 워커는 지난 3월 잉글랜드 대표팀 은퇴를 선언했다. 그는 잉글랜드 대표팀을 통해 "한 번 국가대표로 뛰는 것도 대단한데, 96번이나 뛰었다니 정말 자랑스럽다"며 "내가 참가했던 여러 대회에서 내가 동료들과 경험한 것과 그걸 즐기는 모습을 본 것은 영광이었다. 1966년 이후 메이저 대회 결승전에 진출한 최초의 잉글랜드 대표팀의 일원이었다는 사실도 자랑스럽다"고 밝혔다.

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이후 더선의 필진으로서 참여 중인 워커는 이번 월드컵 결승을 앞두고 잉글랜드를 떨어뜨린 아르헨티나 대신, 옛 동료 로드리가 활약 중인 스페인의 승리를 점쳤다.

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워커는 '나는 이번 월드컵에서 스페인이 우승할 것이라고 예상한다'며 '경기를 지배하는 방식과 볼 점유율이 높경기를 지배하는 방식과 볼 점유율이 높다. 그 점에서 누구보다 뛰어나다. 물론 아르헨티나를 완전히 무시할 수는 없다. 리오넬 메시 같은 위대한 선수가 있는 팀을 그렇게 하는 건 정말 어리석은 일이다. 다만 나는 스페인이 프랑스전과 같은 결과를 낼 것이라 생각한다'고 밝혔다.

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로드리와 메시, 두 팀의 기둥과도 같은 선수들의 활약에 승패가 달렸다고 봤다. 워커는 '로드리가 프랑스전에서 보여준 모습은 부상 없이 건강했을 때 제가 매일 보던 모습과 똑같았다. 그가 경기를 조율하고 주도하는 덕분에 맨시티는 열에 아홉 번은 패배하지 않았다. 그의 지능은 그를 한 발 앞서게 하고, 경기를 읽는 능력은 부족한 속도를 충분히 보완해 준다'며 로드리의 존재감이 스페인을 승리로 이끌 것이라고 설명했다.

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운명이 결정될 순간이 다가오고 있다. 워커의 예상대로 로드리가 스페인의 영광을 이끌지, 아니면 메시가 다시 한번 마법을 선보일지. 두 팀의 승패는 결국 두 선수의 경기력에 갈릴 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com