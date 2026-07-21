"투혼을 발휘해줬다" 선수들에게 칭찬 아끼지 않은 윤정환 감독..."높은 집중력 보여줘"[현장기자회견]

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[울산=스포츠조선 이현석 기자]"투혼을 발휘해줬다."

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인천은 21일 문수축구경기장에서 열린 울산과의 '하나은행 K리그1 2026' 19라운드를 경기에서 2대1로 승리했다. 인천은 2연승을 질주하며 6위에 올랐다.

인천은 전반 40분 페리어의 선제골이 터졌으나, 전반 42분 이동경에 동점골을 허용했다. 팽팽하던 승부를 마무리지은 것은 후반 추가시간, 무고사가 직접 얻어낸 페널티킥을 성공시키며 결승골을 터트렸다.

윤정환 인천 감독은 경기 후 기자회견에서 "투혼을 발휘해줬다. 선수들을 자랑스럽게 생각한다. 밀리지 않고 주도하며 경기를 했다. 두 경기를 통해서 선수들이 자신감을 가질 것 같다. 우리들이 하는 축구를 믿고 경기를 하려고 한다. 힘든 상황에서도 모두가 하나가 돼서 이런 모습을 보여줬다. 마지막까지 집중해서 투혼을 발휘한 덕분에 승리한 것 같다. 팬들에게도 정말 감사하게 생각한다. 바로 시합이 있으니까 잘 쉬고 다음 경기 준비하겠다"고 했다.

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경기 전 강조했던 실수에 대해서는 "축구에서는 당연히 실수가 나올 수밖에 없다. 그래도 최대한 줄였고, 높은 집중력을 보여줬다고 생각한다"고 했다.

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페리어에 이어 무고사까지 득점을 터트리며 공격에 혈이 뚫린 인천이다. 윤 감독은 "후반기 첫 두 경기에서 득점이 없었다. 지난 경기부터 좀 들어가는 것 같다. 다른 선수들도 득점할 수 있다는 점을 보여준다면 더 강팀으로 거듭날 것이다. 무고사도 득점으로 자신감을 가졌으면 한다. 승리를 통해서도 자신감을 가져가면 좋겠다"고 했다.

울산=이현석기자 digh1229@sportschosun.com