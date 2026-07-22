성형+비키니 인플루언서 무릎에 앉히고 요트 파티! 월드컵 조기 탈락 비판…달라진 외모의 비니시우스 '마이 웨이'

버지니아 폰세카와 요트 파트를 즐기는 비니시우스. 사진=더선

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]브라질 대표팀 소속으로 월드컵에서 조기 탈락한 비니시우스 주니오르가 성형수술 후 달라진 외모를 공개했다. 탈락 후 인플루언서와 요트 파티를 즐겨 비판을 받고 있는 상황에서도 그의 행보는 당당했다.

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영국 더선은 21일(한국시각) '비니시우스는 월드컵 이후 놀라울 정도로 달라진 새로운 모습을 공개했다'며 '그는 브라질 대표팀의 핵심 선수로 활약했지만, 브라질은 2026 북중미 월드컵 16강에서 노르웨이에게 패배하며 탈락했다'고 보도했다.

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스페인이 아르헨티나를 잡고 우승한 직후 비니시우스는 미용 목적으로 턱 수술을 받은 것으로 알려졌다. 한 피부과 전문의와 함께 찍은 사진에서 비니시우스의 턱은 수술 전과 비교해 눈에 띄게 달라진 것으로 보인다. 한 브라질 매체는 비니시우스가 브라질 현지의 한 병원에서 턱 조화 시술을 받았다고 보도했다.

이러한 시술의 비용은 정해진 금액이 있는 것은 아니지만, 영국에서는 치료 방식에 따라 최대 1만4000파운드(약 2700만원)가 넘는 금액까지 책정되는 것으로 알려졌다.

사진=더선

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이 시술 때문이었을까. 비니시우스는 여자친구 버지니아 폰세카와 재결합한 것으로 보이는 정황도 나타났다. 이들이 최근 공식석상에서 서로 팔짱을 낀 채 함께 있는 모습이 포착되면서 연인 관계로 돌아갔다는 추측이 나왔다.

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두 사람은 2025년 처음 열애설이 불거진 이후 만남과 결별을 반복해 왔다. 버지니아는 2026년 5월 두 사람이 헤어졌다고 밝힌 바 있지만, 이후 비니시우스와 함께 요트에서 파티를 즐기는 모습이 목격됐다. 비니시우스는 레알 마드리드에서 우승 트로피 없이 시즌을 마친 데 이어 브라질이 월드컵에서 조기에 탈락한 상황에서, 비키니를 입은 버지니아와 여유롭게 휴식을 즐기는 모습을 보이며 비판받기도 했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com