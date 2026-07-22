"아르헨티나 선수들 징계 주지 마세요" 월드컵 결승전 '폭행 피해자' 가비, 진정한 대인배 면모…이유는 "이것이 축구니까"

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[스포츠조선 윤진만 기자]2026년 북중미월드컵 결승전에서 아르헨티나 선수들에게 '폭행'을 당한 스페인 축구대표팀 미드필더 가비(바르셀로나)가 대인배 면모를 과시했다.

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가비는 20일(한국시각) 미국 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열린 아르헨티나와의 월드컵 결승전을 1대0 승리로 마친 후 감정이 격해진 아르헨티나 미드필더 레안드로 파레데스(보카주니어스)와 충돌했다.

파레데스에게 목을 가격 당한 동료 에릭 가르시아(바르셀로나)를 보호하기 위해 파레데스 앞에 선 가비는 아르헨티나 공격수 티아고 알마다(아틀레티코 마드리드)와 파레데스에 의해 바닥에 쓰러졌다.

국제축구연맹(FIFA)은 결승전 이후 발생한 폭력 사태에 대한 조사에 착수했다. 이에 따라 아르헨티나 선수 여러 명이 징계를 받을 위기에 처했다.

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FIFA는 또한 아르헨티나 선수들이 잉글랜드와의 준결승전을 승리로 마치고 '말비나스(포틀랜드)는 아르헨티나다'라는 현수막을 들고 세리머니를 펼친 행위에 대해서도 조사를 할 방침이다. FIFA는 경기장 내 정치적 행위를 엄격히 금하고 있기 때문에 지오바니 로 셀소(레알 베티스) 등은 출전 정지 징계를 받을 수 있다.

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이런 가운데, 가비는 스페인 매체 '코페'와 인터뷰에서 "아르헨티나 선수들이 출전정지 징계를 받아야 한다고 생각하지 않는다"라고 발언했다.

그는 "아이들에게 좋은 본보기가 되지 못한 것은 이해하지만, 축구에는 원래 이렇게 과격한 면이 있다"며 "결승전에서 일어난 모든 일은 축구의 일부라고 생각한다"라고 말했다.

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경기 후 아르헨티나 코치 로베르토 아얄라의 주먹에 얼굴을 맞은 스페인 미드필더 다니 올모(바르셀로나)는 "그런 행동을 신경쓰지 않는다"며 "우리는 여러 세대, 많은 소년 소녀들에게 좋은 본보기가 되어야 한다. 그들 또한 더 나은 본보기가 되어야 한다"라고 상호 존중의 중요성을 강조했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com