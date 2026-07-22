메시 위해 '조작된 경기' 주장→호날두 SNS 좋아요 '꾹'…월드컵 끝나도 라이벌 향한 질투+견제 계속

크리스티아누 호날두. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]크리스티아누 호날두의 리오넬 메시에 대한 질투심은 여전히 존재한다. 호날두는 FIFA가 2026 북중미 월드컵에서 메시의 결승 진출을 도왔다는 게시물에 공감했다.

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영국 더선은 22일(한국시각) '호날두는 FIFA가 아르헨티나의 월드컵 결승 진출을 도왔다고 주장하는 사회관계망서비스(SNS) 게시물에 좋아요를 누른 것으로 보인다'고 보도했다.

호날두와 포르투갈은 이번 월드컵에서 스페인에 0-1로 패하면서 16강에서 탈락했다. 이는 사실상 호날두의 마지막 월드컵이었다. 반면 그의 최대 라이벌인 메시는 아르헨티나와 함께 결승까지 진출했다. 메시 역시 결국 스페인에 패하며 준우승에 그쳤다.

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대회 기간 아르헨티나는 여러 차례 유리한 판정을 받았다는 지적을 받았다. 조별리그 첫 경기였던 알제리전에서 메시가 퇴장당하지 않은 것부터, 이집트와의 3-2 승리 경기에서 상대의 골이 취소되면서 위기를 넘긴 것까지 다양한 사례가 거론됐다. 특히 이집트 대표팀은 메시를 결승에 올리기 위해 경기가 조작됐다며 FIFA를 강하게 비판했다.

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호날두는 아르헨티나가 결승에 오르는 과정에서 여러 판정의 도움을 받았다는 주장에 동의하는 듯한 모습을 보였다. FIFA가 부패했다고 비난하는 SNS 게시물에 '좋아요'를 누른 것으로 알려졌기 때문이다.

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매체는 '필라르 로드리게스 로산토스 기자는 FIFA를 "지구상에서 가장 부패한 기관 중 하나"라고 비난했다'며 '다만 호날두의 계정이 해당 게시물에 누른 것으로 보였던 좋아요는 현재 SNS상에서 더 이상 확인되지 않는다'고 전했다.

앞서 호날두는 월드컵이 끝난 후 "이런 식으로 월드컵에서 탈락하게 돼 슬프다"면서도 "하지만 나는 모든 것을 쏟아부었고, 최선을 다했다"고 말했다. 이어 "사실 이번이 나의 마지막 월드컵이었다"며 "가족과 함께 시간을 보내고, 감정적인 상태에서 성급하게 결정을 내리지 않을 것이다"고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com