[현장인터뷰]박태하, '찜통 K리그'에 "덥고 습해서 못 뛴다는 건 다 핑계"…김기동은 추춘제 언급

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[상암=스포츠조선 윤진만 기자]"이래서 추춘제에 대해 이야기하는 거 아닐까요."

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월드컵 휴식기 이후 K리그의 최대 화두는 단연 '날씨'다. 무더위에 습도까지 높아 선수들이 제기량이 펼치기 어렵다고들 아우성이다. 김기동 서울 감독은 22일 서울월드컵경기장에서 열리는 포항과의 '하나은행 K리그1 2026' 19라운드 사전 인터뷰에서 "이 날씨에 선수들이 뛰는 걸 당연히 힘들어한다"며 "그래도 다행인 건 남쪽보단 이곳이 덜 덥다는 것이다. 포항에 있는 집사람한테 전화를 했더니 '숨이 턱턱 막힌다'라고 하더라. 지금은 습도만 좀 있고, 덜 덥다고 느껴진다"라고 말했다.

19일 부천 원정에서 3대1로 승리한 서울은 사흘만에 포항을 상대한다. 김 감독은 "일정 자체는 빡빡한 느낌이 있다"면서도 "그걸 우리가 어떻게 할 수 있는 게 아니다. 월드컵 때문에 스케쥴을 이렇게 짰다고 생각을 한다. 이래서 추춘제를 이야기하는 게 아닌가 싶다"라고 했다.

박태하 포항 감독은 "습도가 높다고 해도 극복해야 한다. 숨을 못 쉰다고 도와줄 사람은 없다. 더워서 졌다, 못 뛴다, 이런 건 다 핑계다. 나중에 결과로 다 증명이 된다"라며 상황에 맞춰 어떻게든 최선을 다해야 한다고 강조했다. 박 감독쪽이 더 큰 폭의 로테이션을 가동했다. 1대2로 패한 지난 제주전과 비교해 선발 라인업을 절반 가량 바꿨다. 2005년 이후 출생자인 김호진 이창우 황서웅이 선발 출전 기회를 잡았다. 포항이 제출한 선발 시트에 의하면 3-4-3 포메이션에서 이호재 트란지스카, 황서웅이 공격진을 구축하고, 김예성 기성용 이창우 김호진이 미드필더진에 늘어선다. 신광훈 박찬용 김동진이 스리백을 꾸리고, 황인재가 골문을 지킨다.

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선수들의 체력 문제를 최대한 고려했다는 박 감독은 "부상자도 있기 때문에 지금 있는 자원을 최대한 활용해야 한다"라고 말했다. 베테랑 기성용 신광훈의 선발 활용에 대해선 "기성용은 큰 역할을 해주고 있다. (서울과는)서로 마음 아픈 기억이 있다. 굳이 꺼내서 동기부여를 할 필요는 없다. 스스로 준비돼있을 것"이라고 단언했다. 신광훈에 대해선 "퇴장 이후에 돌아와 체력적으로 문제가 없다"라고 설명했다.

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서울은 클리말라를 공격 선봉에 세우고 정승원 안데르손, 송민규로 공격 2선을 꾸렸다. 바베츠, 손정범이 중원을 지키고, 최준 야잔, 로스, 김진수가 포백을 맡는다. 구성윤이 골키퍼 장갑을 낀다. 포항과 비교해 로테이션 폭이 좁다.

김 감독은 "이틀 휴식 후 경기를 치러 어려운 점이 있다. 그래도 다음 경기(울산전)가 일요일에 열리고, 그 다음이 코리아컵이다. 그때는 완전하게 쉴 수 있는 상황이 나온다. 그래서 두 경기에는 조금 더 초점을 맞춰야 하지 않을까 생각한다"라고 했다.

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김 감독은 상대팀 포항에 대해선 "강원과 비슷한 패턴을 가지고 있다. 킥을 전방에 때려놓고 떨어지는 볼로 공격하는 형태다. 강원이 골키퍼가 차는 킥이 많다면, 포항은 중앙 수비수, 미드필더가 킥을 하는 형태다. 간격적으론 강원이 조금 더 촘촘한 것 같다. 강원이 헤딩을 따내는 선수가 모재현밖에 없다면, 포항은 이호재 트란지스카, 조상혁 등 킨 큰 선수가 많다. 오늘 경기에선 제공권 싸움에서 떨어지는 세컨볼을 어느 팀이 많이 잡느냐가 관건이 될 것 같다"라고 말했다.

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지난 부천전에서 모처럼 골맛을 본 클리말라에 대해선 "여러가지 루머가 있었다. 클리말라가 떠난다라는 이야기도 있었고, 부상도 있었다. 그래서 팀 훈련보단 개인적인 체력 훈련을 많이 했는데, 그게 클리말라에겐 많이 도움이 된 것 같다. 부천전 때 보니 예전보다 많이 빠져다니고 그런 역할을 해주더라"라고 만족감을 표했다.

박 감독이 기대하는 선수는 최전방공격수에서 측면공격수로 변신한 트란지스카다. 트란지스카는 지난 2경기 연속골을 폭발했다. 박 감독은 "트란지스카는 측면에서 침투 능력이 뛰어나다"며 "(휴식기 때)스스로 노력을 많이 했다. K리그에 적응하려는 모습을 보인 건 고무적"이라고 엄지를 들었다.

서울에 대해선 "전방에 골을 해결할 수 있는 선수가 많다"며 경계했다.

상암=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com