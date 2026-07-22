'2위와 승점 10점차' 김기동 감독 "우승? 시즌 70~80% 지났다면 모를까, 아직 긴장을 늦출 수 없다"[현장기자회견 일문일답 전문]

Advertisement

Advertisement

[상암=스포츠조선 윤진만 기자]포항전 승리로 2위권과의 승점차를 10점으로 벌린 김기동 서울 감독이 '우승'이라는 단어를 아직 입에 올릴 때가 아니라며 신중한 태도를 보였다.

Advertisement

서울은 22일 오후 7시30분 서울월드컵경기장에서 열린 포항과의 '하나은행 K리그1 2026' 19라운드에서 클리말라의 선제골과 정승원의 멀티골에 힘입어 3대1 승리했다. 2연승 및 6경기 연속 무패(5승1무)를 달린 서울은 13승3무3패 승점 42점을 기록, K리그가 반환점을 돈 가운데 2위 강원(승점 32)과의 승점차를 두자릿수로 벌리며 10년만의 리그 우승 가능성을 높였다.

김 감독은 경기 후 기자회견에서 "이번 경기는 계획한대로 잘 진행됐다. 더 많은 골을 넣지 못한 점은 아쉽지만, 선수들이 인내를 하면서 기다렸고, 시간이 갈수록 더 많은 공간과 더 많은 찬스가 생겼다"며 "선수들은 그간 저를 믿고 잘 따라와줬다. 경기를 분석하고 그게 맞아서 승리로 이어질 때, 신뢰로 이어졌다. 이제 시즌이 반 돌아갔다. 앞으로도 더 노력하겠다"라고 말했다. 2위권과 10점차에 대해선 "지금은 변수가 많은 '더운 구간'이다. 긴장을 늦춰선 안된다. 시즌이 70~80% 진행됐을 때 이 정도 승점차면 (우승)가능성이 있지 않을까 싶다. 지금의 승점차를 계속 유지하고 싶다"라고 말했다.

한편, 포항은 후반에 들어 부쩍 체력이 떨어지는 모습을 보였다. 박태하 포항 감독은 "결과는 받아들여야 한다. 체력 문제도 영향이 없었다고 할 순 없으나, 득점을 하고 못하고의 차이였다고 생각한다"라고 패인을 밝혔다. 2연패를 기록한 포항은 승점 28점으로 5위에 머물렀다.

Advertisement

다음은 김기동 서울 감독 포항전 기자회견 일문일답 전문

Advertisement

-경기 소감

우리가 포항전 준비하면서 계획한대로 잘 이뤄졌다. 상대가 약점을 보일 수 있는 공간을 잘 노렸다. 더 많은 골이 나왔어야 하는데, 그 점은 아쉽다. 하지만 선수들이 인내를 하면서 기다렸고, 시간이 갈수록 더 많은 공간, 더 많은 찬스가 생겼다. 선수들에게 얘기할 수 있는 부분은 선수들이 저를 믿고 잘 따라와줬다. 경기를 분석하고, 그게 맞아서 승리로 이어질 때, 그게 신뢰로 이어졌다. 이제 (시즌이)반 돌아갔다. 앞으로도 더 노력하겠다.

Advertisement

-지금까지 잘된 점과 잘 되지 않은 점이 있다면

Advertisement

분명 위기가 있엇다. 이긴 경기에서도 위기가 있었다. 김천, 안양, 제주를 상대로 1무 2패를 했다. 그때 반등한 것이 서울이 달라진 점이다. 다른 팀보다 골이 많고, 강원과 함께 실점이 낮았던 게 우리가 성과를 내고 있는 이유라고 생각한다.

-오늘 경기에서 바베츠를 올렸다 내리면서 스리백, 포백 번갈아 활용했다.

4-4-2 포메이션으로 수비를 힐 때, 상대 미드필더가 없는 상황에서 의미없이 (바베츠를)가운데에 둘 이유가 없었다. 그레서 상대를 끌어내리고 공간을 만들려고 했다. 바베츠에게 뒤로 물렀다가 나와서 수비를 하는 형태를 주문을 했다.

-최근 2경기에서 득점이 늘었다. 클리말라, 안데르손 호흡도 좋아졌는데

클리말라는 부천전에서 많이 뛰어서 그런지 오늘 많이 힘들어했다. 안데르손은 오랜만에 90분을 뛰어서 그런지 찬스를 살리지 못한 건 아쉽다. 득점이 되면 컨디션이 오른 상태에서 다음 경기를 준비할 수 있었다. 안데르손이 말은 안 해도 의기소침하는 모습을 보였다. 그래도 독기를 품고 더 잘하려고 준비를 하지 않을까 싶다. 앞선에 있는 클리말라와 안데르손이 잘해야 팀이 산다. 좋은 점 끄집어내기 위해 잘 준비를 하겠다.

-정승원은 후반기 4경기에서 4골을 넣었다. 휴식기에 잘 할 거라는 느낌을 받았는지

월드컵 휴식기 때 정승원의 몸이 가장 좋았다. 인천전 준비를 하면서 사실은 후반전에 넣으려고 했다. 이틀 전까지 그렇게 준비를 했다. 본인에게도 말했다. 그런데 경기(선발로)를 나가고 싶어하는 욕심이 컸다. 반면 송민규는 컨디션이 안 좋았다. 민규를 연습경기 때 계속 선발로 넣었다. 고민을 했다. 승원이에게 '너도 선수로서 욕심이 있으면 경기장에서 보여줘야 한다. 어필을 해야 한다'라고 말했다. (인천전에 선발로 나선)이후부터 경기에 임하는 태도가 더 좋아졌다. 지금은 뺄 수 있는 상황이 아니다. 컨디션, 뛰는 양, 싸워주는 것도 그렇고 골도 많이 넣고 있다.

-송민규는 이른 교체에 속상해하는 모습이었다.

선수 입장은 다 그럴거다. 더 잘하고 싶고, 골을 넣고 싶었을 거다. 그 다음 계획이 있었다. (문)선민, (이)승모가 교체로 들어가서 어시스트를 했다. 그 덕분에 승리할 수 있었다. 민규도 이제 보여줘야 한다.(웃음)

-2위와 승점차가 10점이다. 여전히 우승을 언급하기가 조심스러운가?

변수가 많은 '더운 구간'이다. 긴장을 늦춰선 안된다. 아직까진 조심스럽게 접근을 해야 하지 않을까 싶다. 시즌이 70~80% 정도 지났을 때 이 정도(승점차)면 가능성이 있지 않을까 싶다. 승점차를 계속적으로 유지하고 싶다.

-10점차 이상을 유지하기 위해 개선해야 할 점은

축구라는게 그렇다. 막판 10분이 너무 힘들다. 2-0으로 이기고 있다가 한 골 먹으면 정신 못 차린다. 부천전에서도 3-1로 이겼지만, 마지막 10분 동안은 우리 선수들이 정신을 못 차렸다. 그런 분위기를 이겨냈다는 게 팀이 달라진 부분이라고 생각한다. 앞으로도 그런 위기가 올 것이다. 그런 심리적인 부분도 선수들과 계속적으로 이야기해야 할 것 같다.

-향후 3경기의 목표는

승리를 목표로 준비를 하고 있다. 한데 코리아컵엔 베스트가 못 나가갈 것 같다. 다행히 울산전까진 사흘 정도 쉴 수 있다. 이틀 쉬면 선수들이 많이 힘들어한다. 회복을 잘하면 전북전에서도 좋은 경기를 펼칠 수 있을 것 같다.

-선제골 넣으면 패하지 않고 있다.

작년에도 선제골 넣으면 패하는 확률은 적었다. 선제골이 그래서 중요하다. 반대로 선제실점을 하면 한 번도 못 이겼다. 그런 부분에 대해서 초반부터 강하게 하려고 노력을 했다. 우리가 패하지 않으면서 팀에 응집력, 위닝 멘털리티가 생긴 것 같다. 우리 팀엔 전북 등에서 우승을 많이 한 선수가 왔다. 선수들끼리 계속 소통하고 있는 걸로 알고 있다.

-지난해 승리 횟수를 벌써 넘었다.

지난시즌은 예기치 못한 이슈가 있었다. 우리가 전반기를 놓고 봤을 때, 2등으로 올라갈 타이밍이 있었다. 6위와 2위의 승점차가 3~4점에 불과하다. 그때 기회 못 살리면서 4위, 5위를 했다. 후반기는 버티면서 치렀던 시즌이었다. 작년과 올해 비교한다는 것 자체가 아니라고 생각이 든다.