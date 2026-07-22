이강인 초대박! 마침내 계약 마무리→"PSG와 해결할 문제 남아 있었다"…AT 마드리드 공식 발표 임박

이강인. 사진=스파이디 아틀레티코

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 이강인이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

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[스포츠조선 강우진 기자]이강인이 마침내 아틀레티코 마드리드와 이적 관련 계약을 마무리할 것으로 보인다.

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스페인 마르카는 22일(한국시각) '이강인은 파리생제르망(PSG)과의 관계 정리 과정에서 남아 있던 세부적인 문제들을 해결한 뒤, 계약서에 앞으로 몇 시간 안에 서명할 예정'이라며 '아틀레티코는 23일 이적을 공식 발표할 것으로 기대하고 있다'고 보도했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 이강인이 슛팅을 시도한 후 코너킥이 아니냐며 어필하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

다소 늦어졌지만, 이강인은 마침내 아틀레티코와 계약하게 됐다. 이강인의 영입은 이미 몇 주 전부터 합의가 이루어진 상태였지만, PSG와의 결별과 관련해 해결되지 않은 세부적인 문제들이 남아 있었다고 한다. 그 결과 아틀레티코 합류는 계속 지연됐다.

매체는 '이와 관련해 아틀레티코는 이강인이 월드컵 출전을 마친 뒤 정확히 3주간의 휴가를 보내고 팀 훈련에 합류할 수 있을 것으로 기대했다'면서도 '하지만 PSG와의 결별 절차가 지연되면서 합류 일정도 미뤄질 수밖에 없었다'고 설명했다.

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이제는 모든 것이 정리된 것으로 알려졌다. 이강인은 아틀레티코로 합류해 새로운 축구 인생을 시작하며 곧 오피셜 발표가 날 것으로 예상된다. 이강인의 이적료는 약 4000만유로(약 670억원)로 확인되고 있다. 이강인의 계약기간은 오는 2031년까지로 전망된다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 주저앉아 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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이강인은 마드리드에 도착하는 즉시 훈련에 참가할 수 있는 상태다. 이미 한국에서 메디컬 테스트를 마쳤기 때문이다. 아틀레티코는 이강인의 합류 일정을 최대한 앞당기기 위해 한국까지 긴급하게 이동해 메디컬 테스트를 진행했다고 한다.

이강인은 다음 주부터 아틀레티코가 프리시즌 친선경기를 시작하면, 데뷔전을 치를 것으로 보인다. 이강인과 아틀레티코의 한국 투어도 많은 기대를 모은다. 아틀레티코는 오는 8월 9일 서울에서 맨체스터 시티와 맞붙을 예정이다. 한국 축구대표팀의 가장 큰 기대주인 이강인을 보기 위해 많은 한국 팬들이 경기장을 찾을 것으로 예상된다.