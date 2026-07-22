'8kg 감량' 조혜련, 기를 쓰고 유지 중.."밀가루 생각나면 성경책 읽어"

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[스포츠조선 이게은기자] 코미디언 조혜련이 8kg 감량 후에도 식단 관리를 이어가고 있다고 밝혔다.

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22일 '조회련:조혜련' 유튜브 채널에는 '노빠꾸 조혜련의 오른팔과 왼팔을 소개합니다ㅣ이선민, 김지유와 목숨 건 폭우 캠핑'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

조혜련은 후배 이선민, 김지유와 캠핑을 하며 이런저런 이야기를 나눴다. 조혜련은 김지유가 최근 유튜브를 시작한 계기를 묻자, "사람들이 진짜 조혜련이라는 사람을 알고 싶어 하는 것 같다. 내가 운동을 하며 8kg을 뺐다. 4,5개월 유지하고 있는데, 너네처럼 아무거나 입에 넣지 않는다"라며 자신의 이야기를 하기 시작했다. 이어 "아까 너네가 마트에서 (과자 등) 먹거리를 사는 걸 볼 때, (예전의) 나를 보는 것 같았다. 나는 (이제) 너네가 사는 거 절대 안 산다"라고 덧붙였다. 김지유는 "그럼 선배님은 대체 뭘 사시나"라고 물었고 조혜련은 "난 오이를 산다"라고 밝혔다.

그런가 하면 조혜련은 김지유가 다이어트 중에도 밀가루는 끊지 못하겠다고 하자, "밀가루는 먹으면 안 된다"라며 확고한 소신을 드러냈다. 김지유는 "밀가루를 안 먹으면 감정기복이 심해지는 것 같은데 안 그러시냐"라며 놀라워했고 조혜련은 "난 그냥 그땐 성경을 읽는다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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joyjoy90@sportschosun.com