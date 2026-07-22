사유리, '35억 강남아파트' 놓치고 폭풍 후회 "10억에 사라고 했는데.."

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 사유리가 과거 10억원에 살 수 있었던 삼성동 집이 현재 35억원까지 치솟았다며 씁쓸함을 드러냈다.

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22일 '양락1번지' 유튜브 채널에는 '대한외국인이 얘기하는 한국 육아의 현실'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 최양락은 사유리에게 "강남구청 쪽에 멋진 집이 있던데 산 거냐"라고 물었고, 사유리는 "전세다. 근데 정말 후회한 일화가 있다"라고 말했다.

이어 사유리는 "14년 전 삼성동에 살았을 때 전세로 들어갔는데 당시 집주인이 10억에 사라고 했다. 그래서 10억이 어디 있냐고 했는데, 지금 그 집이 35억이 됐다"라며 씁쓸함을 드러냈다. 최양락도 무릎을 치더니 "무리해서라도 샀어야 했다"라고 말했고 사유리는 "상상도 못했다"라며 다시금 후회했다.

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한편 사유리는 2007년 KBS 예능 프로그램 '미녀들의 수다'를 통해 얼굴을 알렸다. 자발적 비혼모로 2020년, 서양인 남성의 정자를 기증받아 젠을 출산했다.

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joyjoy90@sportschosun.com