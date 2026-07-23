[오피셜] 손흥민 MLS 우승 도전 초대형 악재..,인터 마이애미. '레알-맨유 전설' 카세미루 전격 영입 '메시와 호흡'

사진=인터 마이애미

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민의 미국 정복에 악재가 발생했다.

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인터 마이애미는 23일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 브라질 국가대표 미드필더 카세미루를 자유계약(FA) 신분으로 전격 영입했다고 공식 발표했다. 계약 기간은 2029년 6월까지의 연장 옵션을 포함해 2027 MLS 스프린트 시즌 종료 시점까지이며, 최종 계약은 P-1 비자 발급 절차를 거쳐 확정될 예정이다.

카세미루는 "모든 선수에게 해당하겠지만, 저를 가장 자극하는 것은 승리하고 계속해서 성장하는 것"이라며 "클럽이 제게 제시한 프로젝트와 저를 이곳으로 데려오기 위해 기울인 모두의 노력은 제게 큰 의미가 있다"고 소감을 밝혔다.

호르헤 마스 인터 마이애미 공동 구단주는 "카세미루는 리더십, 승리 정신, 그리고 축구계 최정상 무대에서 쌓아 올린 비범한 커리어 등 이 클럽이 지향하는 모든 가치를 상징한다"고 평가했고, 데이비드 베컴 공동 구단주 역시 "레알 마드리드와 맨체스터 유나이티드에서 놀라운 커리어를 쌓은 승리자

사진=인터 마이애미

가 마이애미를 다음 보금자리로 선택해 주어 더할 나위 없이 기쁘다"고 환영했다.

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카세미루는 레알에서 8년간 유럽챔피언스리그(UCL) 5회 우승을 포함해 18개의 트로피를 들어 올렸고, 이후 맨유에서도 EFL컵과 FA컵 우승을 경험한 '우승 청부사'다. 국가대표로는 91경기에 출전해 2019 코파 아메리카 우승과 세 차례의 월드컵을 경험했다.

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이번 영입으로 인터 마이애미는 리오넬 메시, 루이스 수아레스에 이어 카세미루까지 가세하며 사실상 MLS 내 '비대칭 전력'을 완성했다는 평가가 나온다. 이미 압도적인 스쿼드에 세계 최정상급 수비형 미드필더가 더해지면서, 인터 마이애미는 중원 장악력과 경기 운영 능력 모두에서 리그 내 다른 팀들과 격차를 벌릴 것으로 보인다.

사진=인터 마이애미

이는 LAFC 소속 손흥민에게도 부담스러운 소식이 될 전망이다. MLS 우승을 새로운 목표로 내건 손흥민 입장에서는, 안 그래도 최강 전력이던 인터 마이애미가 카세미루 영입으로 중원까지 보강하면서 우승 경쟁 구도 자체가 더욱 불리해졌기 때문이다. 플레이오프 등 단기전에서 인터 마이애미와 맞붙을 가능성이 있는 팀들로서는 전술적으로도 상당한 고민이 불가피해 보인다. 카세미루의 적응 속도가 향후 우승 경쟁 구도를 가늠할 변수가 될 것이라는 전망이 나오고 있다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com