“골프장이 지역 유망주 지원” '제주 친환경 골프장' 사이프러스, 연암장…

“골프장이 지역 유망주 지원” '제주 친환경 골프장' 사이프러스, 연암장학회와 꿈나무 육성에 앞장

사진제공=사이프러스 골프앤리조트

[스포츠조선 정현석 기자]제주 사이프러스 골프앤리조트(이하 사이프러스)와 재단법인 연암장학회가 9일 제주지역 초중고 청소년 골프 유망주 18명에게 장학금 총 1000만원을 수여하고 1년간 무료 연습 라운드권을 전달했다.

연암장학회는 제주 지역 청소년들을 위해 매년 제주 고교, 대학생을 대상으로 장학금을 지원해 온 장학재단으로 올해부터 제주 사이프러스와 함께 '제주 골프 유망주 지원사업'을 진행하게 됐다.

제주특별자치도골프협회의 도움으로 초등부 6명, 중등부 6명, 고등부 6명 등 남녀 골프 꿈나무 총 18명을 선정했다. 선발의 공정성을 위해 '제1회 제주특별자치도교육감배 전도주니어 골프선수권대회' 성적을 기준으로 삼았다.

이날 제주 골프 유망주들에게 장학금을 직접 수여한 연암장학회 김윤태 이사는 "설립자의 뜻에 따라 설립 초기부터 제주 지역 학생들을 지원해 왔는데, 사이프러스와 함께 제주 골프 유망주들을 지원할 수 있게 되어 매우 기쁘다"는 소감을 밝혔다.

사이프러스 측은 "골프 유망주들의 꿈과 열정을 위해 제주 골프 꿈나무 장학사업을 지속할 계획이다. 골프 유망주들에게 장학금과 함께 제공되는 '무료 골프라운드권'을 통해 연습과 실력향상에 실질적인 도움이 되길 바란다"고 전했다.

사이프러스는 쾌적한 컨디션의 해발 250~300m 고지에 위치한 골프장으로 한라산과 7개 오름들이 코스를 감싸고 있다.

세계 10대 코스디자이너인 다이디자인그룹에서 설계 당시 자연과 공존하는 친환경 골프장을 테마로 전 홀 경사면이나 자연 훼손 없이 코스와 주변 환경의 공존을 모색했다. 195만 평의 목장 속 약 55만 평 부지에 회원제(서-북) 코스와 대중제(동-남) 총 36홀로 도전의욕을 고취시키는 전략형 골프장이다.

사계절 내내 꽃이 아름다운 골프장으로 6월부터 8월까지는 골프장 진입로에서부터 수국 축제가 열린다.


골프텔과 빌리지를 갖춘 체류형 골프장으로도 골프텔은 38평과 49평으로 두 가지 타입으로 독립된 빌라 느낌 속에 휴식을 즐길 수 있다. 럭셔리한 공간인 빌리지는 57평, 68평, 78평, 107평 네 가지 타입이 있다.

골프텔 옆 편백 숲 잔디광장에서 즐길 수 있는 야외 바비큐 가든파티와 골프후 저녁식사와 함께 즐거운 시간을 보낼 수 있는 더라운지도 인기가 높다.

