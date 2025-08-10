"언니 없었으면 더 소외됐을 것" '고지우 동생' 고지원, 뭉클했던 데뷔…

|
[스포츠조선 정현석 기자]2025 오로라월드 레이디스 챔피언십에서의 첫 우승 경쟁. 우연이 아니었다.
우승 상금 1억8000만원을 확보한 고지원은 상금랭킹 19위(3억3727만원)로 올라섰다.
고지원은 통산 3승에 빛나는 '버디폭격기' 고지우(23·삼천리)의 친동생. 2023년부터 올해까지 최근 3년 간 매 시즌 1승씩 거둔 KLPGA 강자다.
하지만 지난 겨울이 터닝포인트였다. 강도 높은 체력 훈련으로 비거리를 늘린 고지원은 지난주 오로라 월드 챔피언십 준우승에 이어 2주 연속 우승 경쟁 끝에 대망의 우승을 차지했다.
우승 후 중계 인터뷰에서 '언니의 활약에 소외된 느낌이나 라이벌 의식'을 묻는 질문에 그는 "라이벌 의식은 없다. 소외 됐다기엔 언니가 없었으면 더 소외됐을 것"이라며 "이렇게 할 수 있었던 것도 언니 덕분이었던 것 같다"며 돈독한 우애를 과시했다. 고지우는 이날 3타를 줄여 최종 8언더파 공동 41위로 대회를 마친 뒤 동생의 우승을 축하했다.
이번 대회를 마치고 드림투어에 복귀할 예정이던 고지원은 이번 우승으로 올 시즌 남은 KLPGA 정규 투어에 모두 출전할 자격을 얻으며 드림투어를 조기 졸업했다. 또한 이번 우승으로 2027년까지 정규투어 시드를 확보했다.
언니 고지우의 3승에 이어 고지원도 첫 우승을 차지하면서 박희영과 박주영에 이어 KLPGA 투어에서 두 번째 자매 우승이라는 진기록도 세우게 됐다.
비로 중단되는 등 궂은 날씨 속에서 3라운드 내내 6언더파로 18언더파 단독 1위로 최종라운드를 시작한 고지원은 흔들림 없는 플레이로 선두를 굳게 지켰다. 지난 대회에서 배소현에게 역전 우승을 허용했던 쓰라린 경험이 도움이 됐다.
전반 버디 2개로 2타를 줄인 고지원은 후반 파 행진을 이어갔다. 챔피언조에서 경쟁한 노승희 윤이나가 좀처럼 격차를 줄이지 못했다. 고지원은 15번 홀(파4)에서 그린 위에서의 칩샷이 짧게 떨어지며 보기 위기를 맞았지만 3.1m 파 퍼트를 성공시키며 타수 차를 지켰다. 2타 차로 추격하던 노승희가 18번 홀(파5)에서 3번째 샷을 샷 이글이 될 뻔한 멋진 샷으로 홀 바로 옆에 붙였지만, 고지원은 흔들림 없이 서드샷을 1m 안쪽에 세우며 우승 퍼트를 버디로 장식하고 환호했다. 고향 제주에서 우승을 응원하기 위해 찾아온 부모님과 많은 친척들 앞에서 펼친 첫 우승세리머니.
2022년 정식 데뷔 후 4년이란 인고의 세월을 거친 고지원의 곁에는 부모님과 언니 등 가족 뿐 아니라, 가족 같은 후원사 삼천리가 있었다. '열심히 하고 가능성 있는 유망주를 장기적 안목에서 후원한다'는 삼천리 고유의 인재 양성 철학에 딱 부합하는 선수. 성적에 일희일비 하지 않고 언젠가 언니 고지우와 어깨를 나란히 하는 KLPGA 대표 선수로의 성장을 믿어 의심치 않았다. 삼천리의 안목은 정확했다. 밝고 쾌활한 긍정의 에너지 고지원은 끊임 없이 노력했고, 우승이란 열매를 따내는 데 성공했다. 윤이나 못지 않은 장타력에 정교한 퍼트 실력 까지 두루 갖춘 신예. 두 대회 연속 우승 경쟁은 우연이 아니었다. 고지원 시대의 개막을 알린 하루였다.
고지원은 인터뷰 말미 팬들에게 한마디 해달라는 요청에 "우선 감사드리고픈 분들이 있다"며 "삼천리 이만득 회장님과 고문님, 임직원 분들, 그동안 성적이 좋지 않았음에도 믿고 후원해주셔서 진짜 감사드린다고 말씀드리고 싶다"며 진심을 전했다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com
사진제공=KLPGA