제네시스 챔피언십, 우정힐스로 무대 옮긴다...디펜딩 챔피언 안병훈 출전…

[스포츠조선 김용 기자] 우정힐스에서 열리는 제네시스 챔피언십.

KPGA 투어와 DP 월드투어가 공동으로 주관하는 '제네시스 챔피언십'(총상금 400만달러)이 오는 10월23일부터 26일까지 나흘간 충청남도 천안에 위치한 '우정힐스CC'에서 개최된다.

제네시스 챔피언십은 DP 월드투어 글로벌 일정 중 '백 9(Back 9)'의 마지막이자 플레이오프 전 마지막 대회. 특히, 이번 대회는 KPGA 투어 선수 36명과 DP 월드투어 선수 90명 등 총 126명의 선수들이 출전해 우승컵을 놓고 경쟁하는 만큼 더욱 큰 관심을 모을 전망이다.

그동안 잭니클라우스GC코리아에서 열렸던 제네시스 챔피언십은 우정힐스CC로 대회장을 옮긴다. 우정힐스CC는 1993년에 개장한 골프장으로, 세계적인 골프 코스 설계자인 피트 다이(Pete Dye)의 아들 페리 다이(Perry O. Dye)가 직접 참여해 설계한 코스다. 특히 우정힐스CC는 2003년부터 2024년까지 대한골프협회(KGA)가 공동 주최·주관하는 '코오롱 한국오픈골프선수권대회'를 21회 개최했다. 올해는 코스 관리 관계로 라비에벨CC 듄스 코스에서 한국오픈이 열렸었다.

지난 대회에서 치열한 연장 승부 끝에 우승을 차지한 디펜딩 챔피언 안병훈 역시 이번 제네시스 챔피언십 출전을 확정하고 타이틀 방어에 나선다. 안병훈은 2015년 신한동해오픈 및 BMW PGA 챔피언십 우승 이후 약 10년 만에 DP 월드투어에서 감격의 첫 승을 거뒀다.

대회 참가를 확정지은 안병훈은 "지난해 한국 팬들 앞에서 우승을 차지한 것은 특별한 경험이었고, 가족들이 대회 현장에서 우승을 지켜볼 수 있어 더욱 뜻깊은 순간이었다"며, "올해 다시 한국에 돌아와 제네시스 챔피언십 타이틀 방어에 나서는 것이 무척 기대된다"고 출전 소감을 전했다.

KPGA 김원섭 회장은 "올해 우정힐스CC에서 제네시스 챔피언십을 개최하게 되어 매우 기쁘고, 디펜딩 챔피언 안병훈의 귀환을 기다려 온 한국 팬들의 기대도 크다"며 "이번 제네시스 챔피언십 역시 KPGA 투어와 DP 월드투어를 대표하는 선수들이 우정힐스CC에서 세계적 수준의 경기를 펼쳐 대회를 더욱 성공적으로 만들 것이라 확신한다"고 기대감을 표했다.

우정힐스CC 이정윤 대표는 "제네시스 챔피언십에 참가하는 선수들이 최상의 경기력을 펼칠 수 있도록 코스 및 시설 관리에 만전을 기하고 있다"며, "국내에서 열리는 최대 규모의 국제 대회인 만큼 제네시스 챔피언십이 성공적으로 치러질 수 있도록 다양한 지원을 아끼지 않을 것"이라고 전했다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

