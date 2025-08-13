회원권 없이도 명문 골프장 예약 가능, 쇼골프 신 멤버스, '소유'보다 …

|
[스포츠조선 정현석 기자]억대 회원권 없이도 프리미엄 골프장을 일정에 맞춰 쉽게 예약할 수 있는 시대다. 고정비 부담을 줄이고, 필요한 시점에 최적의 골프장을 선택하는 방식이 점차 기업골프 운영의 새로운 표준으로 자리 잡고 있다.
대표적인 사례가 골프 통합 플랫폼 '쇼골프'가 운영하는 기업 전용 골프 예약 서비스 '신멤버스'다.
350여 개 제휴 골프장과 연결된 통합 시스템을 기반으로, 회원권 없이도 원하는 날짜에 최적의 골프장을 매칭해주는 이 서비스는 기업 골프 운영의 패러다임을 '보유 중심'에서 '이용 중심'으로 전환시키고 있다.
실제 신멤버스를 도입한 기업들의 예약 성공률은 86%, 재계약률은 92%에 달한다. 모바일 기반의 실시간 예약과 사용한 만큼만 비용이 발생해 실무 담당자의 만족도를 높이고 있다.
기업의 골프 운영 방식은 점차 '고정형 회원권'에서 '유동형 서비스'로 진화하고 있다. 상징성을 이유로 여전히 회원권을 유지하는 곳도 있지만, 실무에서는 보다 실용적이고 유연한 운영이 새로운 기준으로 자리 잡고 있다.