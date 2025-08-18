스포츠조선

"더 잘할 수 있다는 자신감" 6년 만의 톱10, 돌아온 박성현, LPGA 생존 청신호...우승은 日 이와이 아키에[스탠더드 포틀랜드 클래식]

기사입력 2025-08-18 11:00


"더 잘할 수 있다는 자신감" 6년 만의 톱10, 돌아온 박성현, LPG…
사진제공=KLPGA

[스포츠조선 정현석 기자]박성현(31)이 돌아왔다.

미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 무려 6년 만에 '톱10'에 진입했다.

박성현은 18일(한국시각) 미국 오리건주 포틀랜드의 컬럼비아 에지워터 컨트리클럽(파72·6497야드)에서 열린 LPGA 투어 스탠더드 포틀랜드 클래식(총상금 200만달러) 대회 마지막 날 4라운드에서 이글 1개와 버디 7개, 보기 2개를 기록하며 7언더파 65타를 기록, 최종 합계 16언더파 272타로 공동 7위에 이름을 올렸다. 박성현이 LPGA 투어 대회에서 10위 이내 순위에 오른 것은 2019년 8월 AIG 여자오픈 8위 이후 6년 만이다.

한국여자프로골프(KLPGA) 투어 통산 10승을 거두고 2017년 미국에 진출한 박성현은 LPGA 2017년 2승을 거두며 1978년 낸시 로페스(미국) 이후 두번째로 올해의 선수와 신인상, 상금왕을 석권하는 파란을 일으켰다.

반짝이 아니었다. 2018년 3승, 2019년 2승으로 LPGA 통산 7승을 거두며 세계 랭킹 1위에 올랐다.

하지만 2019년 하반기부터 긴 슬럼프가 시작됐다. 손목 부상 등이 겹치며 좀처럼 반등하지 못했다.

올해도 11개 대회에서 컷을 통과한 것은 두 번밖에 없었지만, 이달 초 모처럼 참가한 KLPGA 투어에서 반등의 계기를 마련했다.

제주 삼다수 마스터스에서 공동 11위를 한 박성현은 당시 인터뷰에서 "자신감을 많이 얻었다"고 말했다. 직후 대회였던 이번 포틀랜드 클래식에서 '톱10'에 들며 오랜 침묵을 깨고 '부활'을 알렸다.


4라운드 한때 2위에 오르며 우승 경쟁에 나서기도 했던 박성현은 "타수보다 매 홀 최선을 다하려고 했다"며 "경기를 치르면서 더 잘 할 수 있다는 자신감을 얻었다"며 긍정적인 메시지를 던졌다.

박성현은 올해를 마지막으로 LPGA 투어 출전 자격이 끝난다. 남은 대회에서 꾸준히 선전해서 포인트 순위 80위 내에 들어야 한다. 이 대회 전까지 박성현의 포인트 순위는 147위였다.


"더 잘할 수 있다는 자신감" 6년 만의 톱10, 돌아온 박성현, LPG…
Akie Iwai, of Japan, holds up the trophy after winning the LPGA Portland Classic golf tournament at Columbia Edgewater in Portland, Ore., Sunday, Aug. 17, 2025. (AP Photo/Ali Gradischer)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"더 잘할 수 있다는 자신감" 6년 만의 톱10, 돌아온 박성현, LPG…
Akie Iwai, of Japan, poses with the trophy after winning the LPGA Portland Classic golf tournament at Columbia Edgewater in Portland, Ore., Sunday, Aug. 17, 2025. (AP Photo/Ali Gradischer)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이와이 아키에(일본)가 최종일 6타를 줄이고 최종합계 24언더파 264타로 글린 카우르(미국·20언더파)를 4타 차로 제치고 우승 상금 30만 달러(약 4억1000만 원)의 주인공이 됐다. 지난 5월 리비에라 마야오픈에서 우승한 쌍둥이 동생 이와이 치사토에 이은 데뷔 첫 승. 치사토도 이번 대회에서 19언더파 269타로 선전했다.

최종일에 5타를 줄인 유해란이 16언더파로 박성현과 함께 공동 7위에 이름을 올렸다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

혜리, '블랙 비키니'로 뽐낸 군살 제로 몸매…팬들 '좋아요' 폭주

2.

"이 만남 실화?"…빌 게이츠, 유재석X조세호 만난다..'유 퀴즈 온 더 블럭' 출연 확정[공식]

3.

김종민, 무례했던 전현무 폭로..."5분 내내 얼굴에 버짐 피었다고" ('사당귀')

4.

'55세' 심현섭♥정영림, 3개월만 임신했나..."딸이든 아들이든 고마워" ('조선의 사랑꾼')

5.

"저 장가갑니다!" 49세 김종국 직접 결혼 발표 '데뷔 30주년 겹경사' [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

'LG가 통곡의 벽인가' 잘 나가다 또 막힌다, 3년째 열세 언제 깨나

2.

최강희 내쫓더니, 자국 지도자까지 뒤통수…中 황당한 자화자찬 "산둥 여전히 매력적인 팀"

3.

손흥민도, 메시도, 뮐러도 '아메리칸 드림' 택했다…MLS의 영업 비밀, 돈만 앞세우지 않는다는데

4.

이 무슨 운명의 장난이냐...'데이비슨 저주, 8연패 압박' 롯데 새 외인, 하필 상대가 이 선수라니...

5.

"단 한경기면 충분해!" '첫 도움' 손흥민 향한 MLS의 극찬...LAFC 감독도 "세계에 몇 없는 선수" 화답

스포츠 많이본뉴스
1.

'LG가 통곡의 벽인가' 잘 나가다 또 막힌다, 3년째 열세 언제 깨나

2.

최강희 내쫓더니, 자국 지도자까지 뒤통수…中 황당한 자화자찬 "산둥 여전히 매력적인 팀"

3.

손흥민도, 메시도, 뮐러도 '아메리칸 드림' 택했다…MLS의 영업 비밀, 돈만 앞세우지 않는다는데

4.

이 무슨 운명의 장난이냐...'데이비슨 저주, 8연패 압박' 롯데 새 외인, 하필 상대가 이 선수라니...

5.

"단 한경기면 충분해!" '첫 도움' 손흥민 향한 MLS의 극찬...LAFC 감독도 "세계에 몇 없는 선수" 화답

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.