스포츠조선

'프로파크골프 새역사 연다' 국내 최초 파크골프 프로테스트 개최…프로파크골프협회, 9월12일까지 참가 접수

기사입력 2025-08-24 14:23


'프로파크골프 새역사 연다' 국내 최초 파크골프 프로테스트 개최…프로파크…

대한민국 파크골프 역사에 새로운 장을 여는 최초의 프로파크골프 프로테스트가 열린다.

한국프로파크골프협회(KPPGA)는 24일 "25일부터 9월 12일까지 '2025 프로파크골프 프로테스트' 참가 접수를 시작한다"고 밝혔다.

KPPGA가 주최·주관하는 이번 대회는 경기도 포천시 한여울파크골프장에서 10월 22일부터 24일까지 3일간 열린다.

이번 프로테스트는 국내 최초의 공식 프로 자격 검증 무대다. 1일 최대 472명까지 참여 가능하며, 실전 라운드 경기 테스트 형식으로 진행된다.

참가자는 라이징 클래스(1975년 8월1일 이후 출생자)와 마스터 클래스(1975년 7월31일 이전 출생자) 두 부문으로 나뉘어 지원할 수 있다. 참가자 발표는 8월 31일, 9월 7일, 9월 14일 3차례에 걸쳐 개별 공지되고 최종 명단은 9월 15일 확정된다.

10월 21일 공식 연습을 시작으로 22일부터 24일까지 본 테스트가 진행되는 대회 일정은 오전·오후 선택 참여가 가능하다. 평가 기준은 정확성, 거리 감각, 코스 매니지먼트 능력, 경기 매너 및 태도이며 전체 응시자 중 상위 30%를 선발한다.

만 18세 이상 파크골프 동호인은 누구나 지원할 수 있으며, 한국프로골프협회(KPGA), 한국여자프로골프협회(KLPGA), 미국골프지도자연맹(USGTF) 프로자격증 보유자는 실기가 면제된다.

KPPGA는 이번 프로테스트와 함께 골프장 통합 운영 시스템과 클라우드 기반 데브옵스(DevOps) 솔루션 전문기업인 (주)픽셀소프트웨어(대표 강성무)와의 기술 파트너십을 통해 공식 홈페이지 리뉴얼, 접수 전용 애플리케이션 개발, 후원사 유치 프로그램을 본격 가동한다고 발표했다.


이번 플랫폼은 협회의 운영 노하우와 픽셀소프트의 첨단 기술력을 결합해 보다 효율적이고 사용자 친화적인 골프 플랫폼 구축을 목표로 한다.

KPPGA 이정길 회장은 "이번 프로테스트는 파크골프를 대한민국 차세대 프로스포츠로 성장시키는 분수령이 될 것"이라며 "프로테스트를 통해 2026년부터는 타이틀 스폰서십 체결 및 프로암대회와 상금 기반의 프리미어 투어 개최를 통해 세계 최고의 프로파크골프 무대를 만들어가겠다"고 포부를 밝혔다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

52세 미혼 심권호, 제자 집서 깜짝 근황 “안색 안 좋은 건..”

2.

[SC이슈] 송하윤 학폭 폭로자, '경비 지원' 거절→"논점 흐리지 말고, 3천원으로 억울함 풀라"

3.

지드래곤, 경호원에도 초호화 명품 선물…통 큰 플렉스도 거뜬[SC이슈]

4.

권상우♥손태영, 자식농사 대박..16살 子 180cm 훌쩍 "친구들 중 제일 커" (뉴저지손태영)

5.

린 "싸워 이기고 싶었는데"..'성매매 남편' 이수 11년 지켰지만 결국 파경 [종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

'얼마나 고통스러웠으면' 9이닝 내내 참고 뛰다 터졌다, 한화 부상 변수 어쩌나

2.

MLS 홈페이지 난리났다1 SON 첫 골 흥분의 도가니 "월드클래스 첫 골. SON에게 시간 낭비는 없다" 극찬에 또 극찬

3.

"10타석 무안타인 저를 믿고" 트레이드 이적생, 한화에서 우승할까…KBO 최초 기록 또 썼다

4.

딱 3경기면 충분했다, '레전드' 손흥민이 폭발하기까지...'SON 환상 프리킥 데뷔골 작렬' LA FC, 댈러스전 1-1 무승부...3경기 무패 행진[MLS 리뷰]

5.

'HERE WE GO' 확인! 토트넘-레비 회장, 손흥민 7번 줄까? 에제 놓치고 제대로 작정...'메시가 인정한 재능' 영입 준비

스포츠 많이본뉴스
1.

'얼마나 고통스러웠으면' 9이닝 내내 참고 뛰다 터졌다, 한화 부상 변수 어쩌나

2.

MLS 홈페이지 난리났다1 SON 첫 골 흥분의 도가니 "월드클래스 첫 골. SON에게 시간 낭비는 없다" 극찬에 또 극찬

3.

"10타석 무안타인 저를 믿고" 트레이드 이적생, 한화에서 우승할까…KBO 최초 기록 또 썼다

4.

딱 3경기면 충분했다, '레전드' 손흥민이 폭발하기까지...'SON 환상 프리킥 데뷔골 작렬' LA FC, 댈러스전 1-1 무승부...3경기 무패 행진[MLS 리뷰]

5.

'HERE WE GO' 확인! 토트넘-레비 회장, 손흥민 7번 줄까? 에제 놓치고 제대로 작정...'메시가 인정한 재능' 영입 준비

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.