스포츠조선

잭니클라우스에서 투어프로와 같은 세팅, 아마 최강자 스코어는 과연? 2025 스릭슨 브레이브 챔피언십 최종전 성료

기사입력 2025-09-16 17:41


잭니클라우스에서 투어프로와 같은 세팅, 아마 최강자 스코어는 과연? 20…

잭니클라우스에서 투어프로와 같은 세팅, 아마 최강자 스코어는 과연? 20…
브레이브 챔피언십 이미지

[스포츠조선 정현석 기자]던롭코리아가 주최한 '2025 스릭슨 브레이브 챔피언십' 최종전이 15일 인천 송도 잭니클라우스CC에서 성황리에 마무리 됐다.

지난 7월 군산CC에서 펼쳐진 예선전에는 3대1 경쟁률을 뚫고 354명이 도전장을 냈다.

이번 최종전은 제41회 신한동해오픈이 열린 코스에서 KPGA 코리안투어와 동일한 조건으로 진행됐다. 풀백티를 사용한 정규 투어 세팅과 그린 스피드, 정교하게 배치된 러프와 벙커는 선수들을 긴장시켰다.

KPGA 정규 투어와 동일한 룰이 적용돼 참가자들은 단순한 아마추어 경기가 아닌 프로 대회의 축소판과 같은 무대에서 실력을 겨뤘다. 대회 총 상금(3000만원)도 KPGA 투어와 동일한 상금 분배 체계에 따라 입상자들에게 수여됐다.

이로써 스릭슨 브레이브 챔피언십은 국내 아마추어 골프 무대에서 가장 높은 권위와 위상을 갖춘 대회임을 재확인 했다.

치열한 경쟁 끝에 김규민씨가 74타로 최종 우승을 차지하며 챔피언에 올랐다. 김규민씨는 정확한 아이언 샷과 퍼팅으로 흔들림 없는 집중력을 보여주며 대회의 상징인 '진정성 있는 도전'을 증명했다. 뒤 이어 권승민, 신중혁, 김성찬씨가 75타를, 김태산씨가 76타를 기록하며 상금 외 KPGA 프로 선발전에 도전할 수 있는 기회와 함께 스릭슨의 볼 및 용품 지원을 받는다.

최종전에서는 모든 참가자들이 스릭슨 아이언과 볼을 사용하며 투어 프로 무대와 동일한 환경 속에서 스릭슨의 기술력을 직접 체험했다.


잭니클라우스에서 투어프로와 같은 세팅, 아마 최강자 스코어는 과연? 20…
스릭슨은 올해 투어에서 눈부신 성과를 이어 가고 있다. PGA 3주 연속 우승을 비롯하여 메이저 대회인 US오픈과 에비앙 챔피언십을 제패하며 PGA, LPGA, KPGA에서 총 13승이라는 대기록을 달성, 스릭슨의 기술력과 퍼포먼스를 전 세계에 증명했다.

던롭 홍순성 대표는 "우승하신 분들을 진심으로 축하드린다. 스릭슨 브레이브 챔피언십은 스릭슨이 추구 하는 도전과 혁신, 그리고 열정이 가득한 대회이자 아마추어 골퍼들이 자신의 한계에 도전하고 꿈을 현실로 만들어가는 무대"라고 강조했다. 이어 "앞으로도 스릭슨은 진정성 있는 브랜드 철학과 함께 더 많은 골퍼들에게 골프의 즐거움과 가능성을 전할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이장우, 카레집 결국 폐업..."처음엔 잘됐지만 맛 변해 인정"

2.

박수홍 딸, 10개월에 父 인기 넘은 '최연소 셀럽'...사진 요청→팬서비스 '척척'

3.

김대희, 미모의 딸 연세대 보낸 비결 "공부에는 철저히 무관심" ('조동아리')

4.

[SC현장] "내 돈 아니니까"..넷플릭스 만난 '크라임씬 제로', 스케일 커지고 초심 찾았다 (종합)

5.

MBC, 31년 만에 기상캐스터 제도 폐지했지만…故오요안나 유족은 분노[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

대반전! 매디슨+클루셉 못 믿어→이강인 당장 영입해…"창의적인 LEE 토트넘에 완벽히 부합"

2.

폭우에 벌써 수원은 물바다. LG-KT전 내일 더블헤더 가능성 UP[수원 현장]

3.

양우진이 한화로? 우완 강세, 야수 약진, 트라우마, 대표팀, 안갯속 신인드래프트, 운명은 2번픽에서 갈린다

4.

천둥.번개 동반 폭우 쏟아진 잠실구장, 순식간에 물웅덩이 생긴 더그아웃[잠실 현장]

5.

'이번엔 2루타+3경기 연속안타 보여드립니다' 애틀랜타의 보물이 되고 있는 웨이버픽 김하성, 이적 첫 2루타 폭발에 꾸준함마저 장착

스포츠 많이본뉴스
1.

대반전! 매디슨+클루셉 못 믿어→이강인 당장 영입해…"창의적인 LEE 토트넘에 완벽히 부합"

2.

폭우에 벌써 수원은 물바다. LG-KT전 내일 더블헤더 가능성 UP[수원 현장]

3.

양우진이 한화로? 우완 강세, 야수 약진, 트라우마, 대표팀, 안갯속 신인드래프트, 운명은 2번픽에서 갈린다

4.

천둥.번개 동반 폭우 쏟아진 잠실구장, 순식간에 물웅덩이 생긴 더그아웃[잠실 현장]

5.

'이번엔 2루타+3경기 연속안타 보여드립니다' 애틀랜타의 보물이 되고 있는 웨이버픽 김하성, 이적 첫 2루타 폭발에 꾸준함마저 장착

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.