'올데이, 올라이트' 골프공 역사를 바꿀 빛의 혁명, 볼빅, '엑시아 루…

'올데이, 올라이트' 골프공 역사를 바꿀 빛의 혁명, 볼빅, '엑시아 루미나·비비드 루미나' 출시

기사입력 2025-09-16 17:50


AXIA Lumina & VIVID Lumina 사진제공=볼빅

[스포츠조선 정현석 기자]국산 골프 브랜드 볼빅이 ALL DAY 컨셉의 신개념 골프볼 '엑시아 루미나'와 '비비드 루미나'2종을 출시했다.

두 제품은 볼빅만의 독보적인 컬러볼 기술력에 한층 더 강력해진 야광 및 형광 기능을 더해 주간부터 야간까지 모든 라운드를 어우를 수 있는 차세대 골프볼이다.

비비드 루미나는 기존의 베스트셀러볼인 비비드의 독보적인 컬러감을 한층 더 업그레이드시켜 주간에는 더욱 영롱한 빛을 발산하고 야간에는 볼 자체에 야광 형광 기능이 더해져 어두운 곳에서도 볼의 위치를 쉽게 파악할 수 있게 해준다. 비비드 루미나는 UV(400nm)빛을 축적할수록 지속적인 발광 효과를 낸다.

엑시아 루미나는 화이트색상을 기본으로 360도 네온 컬러 라인을 적용해 퍼팅 시 정밀한 에이밍을 지원하며, 강렬하고 고급스러운 글로시 코팅으로 차별화된 비주얼을 제공한다. UV라이트에 4종의 네온 컬러 라인은 형광 빛으로 반응하고 축광 후 암전 시에는 야광볼로 반응해 우수한 시인성을 자랑한다.

이러한 루미나의 시각 효과는 볼빅 특허 기술인 V-Lumi X 커버와 듀얼잉크 퍼팅라인이 결합돼 이전에는 없던 독특한 컬러감과 야광 모드를 제공한다. 성능 면에서도 중심부의 부드러운 압축력과 외부 탄성이 결합된 소프트 듀얼코어(Soft Dual Core)가 한층 더 부드러운 타구감을 구현해 낮은 헤드 스피드의 골퍼도 효율적인 에너지 전달을 가능케 해준다. 마감은 F.N.C 코팅으로 내구성과 발수성을 높여 장마철이나 습한 그린에서도 안정적인 퍼팅 롤을 유지하게 한다.

볼빅은 전국 공식 온오프라인 판매점에서 루미나 볼 구매시 UV라이트를 증정하는 프로모션도 진행한다.

