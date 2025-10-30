'4개 골프장 90개 홀' 리조트, 전용라운지...통합형 프리미엄 멤버십…

|
[스포츠조선 정현석 기자]쇼골프가 HDC 리조트가 운영하는 프리미엄 통합형 멤버십 '아너스클럽'의 공식 판매 대행사로 선정됐다.
회원은 오크밸리, 오크힐스, 성문안, 월송리 등 총 90홀 규모의 회원제 및 퍼블릭 골프장을 비롯, 다양한 레저·웰니스 시설 등을 자유롭게 이용할 수 있다.
340만 평에 달하는 천혜의 자연환경 속에서 골프와 휴식, 문화와 예술이 어우러진 '아너스클럽'은 리조트 회원권을 넘어 프리미엄 라이프스타일 멤버십으로 자리매김 하고 있다.
쇼골프 관계자는 "HDC 리조트와의 협력을 통해 국내 회원권 시장에서도 프리미엄 멤버십의 새로운 기준을 제시할 것"이라며,"골프와 리조트, 웰니스, 문화가 결합된 '아너스클럽'을 통해 고객들이 한층 높은 수준의 라이프스타일을 경험하게 될 것"이라고 전했다.
'아너스클럽' 회원은 기명 2인 또는 4인 기준으로 구성되며, 입회금은 5억7000만 원~ 6억 7000만 원에 5년 만기로 운영된다. 회원에게는 HDC 리조트가 보유한 90홀 골프장 혜택이 주어지며, 예약권, 리조트 객실 이용권, 건강검진, 파크 하얏트 및 파크로쉬 숙박·식음 할인 등 폭넓은 혜택이 제공된다.