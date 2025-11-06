KPGA 투어챔피언십 in JEJU 14번홀, 홀인원 하면 제네시스 GV60이 내품에! [제주 현장]

최종수정 2025-11-06 16:38

KPGA 투어챔피언십 in JEJU 14번홀, 홀인원 하면 제네시스 GV…
사진제공=KPGA

[제주=스포츠조선 김용 기자] 14번홀 홀인원 하면 제네시스가 내 품에!

KPGA 투어 최고 조력자인 제네시스가 시즌 최종전인 'KPGA 투어챔피언십 in JEJU에 홀인원 부상으로 제네시스 차량을 제공한다.

'KPGA 투어챔피언십 in JEJU'는 6일부터 9일까지 나흘간 제주 서귀포 소재 테디밸리 골프앤리조트 밸리, 테디코스에서 개최된다.

대회 기간 중 대회 코스 14번홀(파3)에서 최초로 홀인원을 기록하는 선수는 제네시스 GV60를 부상으로 받는다.

제네시스는 올 시즌 6월 국내 최고의 역사를 자랑하는 '제68회 KPGA 선수권대회 with A-ONE CC'와 9월 '현대해상 최경주 인비테이셔널', 10월 '제네시스 챔피언십'서도 홀인원 부상으로 제네시스 차량을 부상으로 내건 바 있다.

이번 시즌 KPGA 투어에서 홀인원은 총 16회 나왔다. 하지만 제네시스 차량을 홀인원 부상으로 획득한 선수는 아직 없다.

가장 최근 제네시스 차량을 홀인원 부상으로 획득한 선수는 2023년 잭 니클라우스 골프클럽 코리아에서 열린 '제네시스 챔피언십' 3라운드 17번홀에서 홀인원에 성공한 전가람이다.

제네시스는 2017년 '제네시스 챔피언십'부터 9년째 KPGA 투어 대회의 홀인원 부상을 후원해오고 있다. 현재까지 제네시스 차량이 걸려있는 홀에서 홀인원을 기록한 선수는 전가람을 포함해 총 3명이다.


1라운드 경기에서는 황도연이 홀인원에 가장 가까운 샷을 해 안타까움을 자아냈다. 거의 들어가겠다 한 공이 홀컵을 타고 흘렀다.

한편 KPGA와 제네시스는 2016년 KPGA 투어 최초의 포인트 제도인 제네시스 포인트 도입으로 첫 인연을 맺었다. 올해로 제네시스 포인트 도입 '10주년'을 맞이했다.


제주=김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

빽가, 8번째 사기 당했다…입국신고 중 카드번호 입력→60달러 빠져나가

2.

'득녀' 이시영, '최고 5천만 원' 초호화 조리원 입성…현빈♥손예진 선택한 그곳

3.

션, YG 대주주-금수저설 공식입장 "전부 아냐, 몇십억 만질 기회 날려"[SC리뷰]

4.

박수홍, 늦둥이 딸이 '복덩이'였다..올해만 광고 15개, 부녀 화보까지 척척

5.

'연매출 1천억' 최연매, 남편 故김정문 어마어마한 유산 공개..."50% 사회환원"

스포츠 많이본뉴스
1.

100억설 강백호 이정도였나? MLB 공홈 '센터'에 딱! → 아시아, 다음은 누구냐! [MLB.com]

2.

'똑딱이' 유격수 몸값이 4년 100억 실화? 최악의 치킨 게임이냐, 현명한 투자 전략이냐

3.

'코리안특급은 진짜 얼마나 위대한 거냐' 박찬호의 ML 통산 124승, 앞으로도 10년은 불멸이다

4.

'韓 축구 기대감 와르르' MLS '오피셜' 공식발표 등장...손흥민 "생애 최초 기록" 또 불발, '10경기 9골' 활약에도 베스트11 포함 실패

5.

4연승 이끈 '연봉퀸' 강소휘 "5년만의 우승 도전? 지금은 과정에 집중…신뢰 가득" [인터뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

100억설 강백호 이정도였나? MLB 공홈 '센터'에 딱! → 아시아, 다음은 누구냐! [MLB.com]

2.

'똑딱이' 유격수 몸값이 4년 100억 실화? 최악의 치킨 게임이냐, 현명한 투자 전략이냐

3.

'코리안특급은 진짜 얼마나 위대한 거냐' 박찬호의 ML 통산 124승, 앞으로도 10년은 불멸이다

4.

'韓 축구 기대감 와르르' MLS '오피셜' 공식발표 등장...손흥민 "생애 최초 기록" 또 불발, '10경기 9골' 활약에도 베스트11 포함 실패

5.

4연승 이끈 '연봉퀸' 강소휘 "5년만의 우승 도전? 지금은 과정에 집중…신뢰 가득" [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.