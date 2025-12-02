겨울 골프는 구마모토 아카미즈에서! 온천과 함께 제대로 된 '힐링'을

일본 큐슈 구마모토현, 웅장한 화산지대 아소산 자락에 위치한 아카미즈 골프 리조트는, 그야말로 '골프 + 온천 + 자연' 휴양의 삼박자를 갖춘 곳이다. 이 골프장은 현재 한국계 운영사인 쇼골프가 인수하여 경영 중이다. 현지 여행 블로그와 후기에서는 "한국 골퍼들이 접근하기 좋고 가격도 합리적"이라는 긍정적 평가가 많다.
아카미즈 골프 리조트의 코스는 총 27홀. 코스는 크게 세 구역 임간 코스의 '기시마 코스', 고원 페어웨이가 펼쳐지는 '나카다케 코스', 완만한 경사와 자연 경관이 어우러진 '가이린 코스'로 나뉜다. 삼나무와 측백나무로 둘러싸인 숲속 코스, 아소 칼데라의 고원 지형을 살린 코스 등이 조화되어전략성과 경치를 동시에 지닌 것이 골프장의 강점이다.
현지에서 확인된 이용요금은 비교적 합리적이다. 2인 플레이, 3인 플레이도 가능하며, 소정의 비용을 내면 진행 할 수 있어 특히 한국 골퍼들에게 매력적이다.
아카미즈 골프 리조트가 가진 또 다른 강점은 아소산 지하에서 솟아오르는 천연수가 그대로흐르기 때문에, 물의 질이 우수하다는 평가가 많다. 골퍼뿐 아니라 여행객에게도 온천 욕은 커다란 매력이다. 특히 겨울 시즌 한국이 한창 춥고, 골프 라운딩이 어려운 시기에는, 따뜻한 온천과 함께 고원에서의 골프 라운딩을 동시에 즐길 수 있다는 점에서 아카미즈 골프 리조트는 이상적인 겨울 여행지다. 아카미즈 골프 리조트에서 차로 약 5~10분 거리 이내에는 다양한 온천 마을이 포진해 있다.
이 온천들의 수질은 황산염천 또는 실리카 함유 온천이 많아, 피부 미용이나 피로 회복, 관광 후의 휴식에 좋다는 평가가 많다.
한국은 겨울이면 라운딩이 어려운 경우가 많지만, 아소 지역은 다르다. 겨울에도 비교적 온화한 구마모토 기후와 아소산 주변의 고원 지형 덕분에, 골프 + 온천 + 자연 경관을 함께 즐길 수 있는 '겨울 골프 여행지'로서 탁월하다.
특히 한국 골퍼들은 비행기로 구마모토에 쉽게 접근할 수 있고, 상대적으로 합리적인 비용과 편의시설 덕분에 가성비가 좋은 선택이 될 수 있다.